Epic Games, 2.790 TL'lik İki Oyunu Ücretsiz Veriyor
Epic Games'in verdiği yılın ilk ücretsiz oyunları belli oldu. Bu oyunları şu andan itibaren hiçbir ücret ödemeden kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz.
⚡ Önemli Bilgiler
- Epic Games, Wildgate ve Total War :Three Kingdoms'ı ücretsiz olarak dağıtıyor.
- Steam'de normalde Wildgate 14.99 dolar (643 TL), Total War: Three Kingdoms 49.99 dolar (2.147 TL) fiyat etiketiyle satılıyor.
- Oyuncular, her iki oyunu da 8 Ocak 2026 tarihine kadar ücretsiz olarak kütüphanesine ekleyebiliyor.
Epic Games, bir süredir yılbaşına özel olarak her gün bir ücretsiz oyun dağıtıyor. 31 Aralık 2025'te verdiği oyunla birlikte toplam 15 ücretsiz oyun sayısına ulaşan şirket, Hogwarts Legacy, Chivalry 2, Viewfinder, We're Closed, Blood West gibi oyunlardan sonra şimdi de iki oyunu daha ücretsiz sunuyor.
Epic Games'in Yeni Ücretsiz Oyunları Neler?
Epic Games, Wildgate ve Total War: Three Kingdoms oyunlarını tamamen ücretsiz olarak dağıtıyor. Şu an itibarıyla hiçbir ücret ödemeden alınabilen bu oyunlar, Epic Games'in dijital mağazası üzerinden indirilip oynanabiliyor. Bu arada söz konusu oyunlara sahip olmak için belirli bir sürenizin olduğunu da belirtmek gerekiyor. İki oyun da 8 Ocak 2026 saat 19.00'da tekrar ücretli olacak.
Wildgate normalde Steam'de 14.99 dolar (643 TL), Total War: Three Kingdoms ise 49.99 dolar (2 bin 147 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da iki oyunu da ücretsizken alırsanız toplamda 2.790 TL tasarruf edeceğiniz anlamına geliyor. Çok oyunculu oyunları sevenler Wildgate, strateji oyunlarını sevenler ise Total War oyununu yükleyebilir.
Total War: Three Kingdoms Fragmanı
Total War: Three Kingdoms Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core 2 Duo 3.00Ghz
- RAM: 4 GB
- Ekran Kartı: GTX 650 Ti 1GB / HD 7850 1GB / Intel UHD Graphics 620
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 60 GB kullanılabilir alan
Wildgate Fragmanı
Wildgate Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 / 11
- İşlemci: Intel Core i5-4440 / AMD Ryzen 5 1600
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 GB) / Radeon RX 570 (4 GB) / Intel Arc A380 (6 GB)
- DirectX: Sürüm 12
Ücretsiz Epic Games Oyunu Nasıl Alınır?
- Epic Games Store'u açın.
- Bir hesap oluşturun.
- E-posta adresinizi doğrulayın.
- Oyun mağazasına gidin.
- Ücretsiz olan oyunu aratıp sayfasına gidin.
- Oyunu yükleyin.
Epic Games tarafından dağıtılan bir ücretsiz oyunu almak için ilk olarak oyun mağazasını açın. Daha sonra mağazaya gidip oyunun ismini aratın. Oyunun sayfasını açtıktan sonra oyunu yüklemeye başlayın. İndirme işlemi tamamlanır tamamlanmaz oyunu hiçbir ücret ödemeden oynamaya başlayabilirsiniz.
Epic Games'in Tüm Gizemli Oyunları (Aralık 2025-Ocak 2026)
- Hogwarts Legacy
- Jotunnslayer: Hordes of Hel
- Eternights
- Blood West
- We're Closed
- Paradise Killer
- Bloodstained: Ritual of the Night
- The Callisto Protocol
- Disco Elysium - The Final Cut
- We Were Here Together
- Cassette Beasts
- SKALD: Against the Black Priory
- Viewfinder
- Trine Classic Collection
- Chivalry 2
- Wildgate
- Total War: Three Kingdoms