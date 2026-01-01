Epic Games, 2.790 TL'lik İki Oyunu Ücretsiz Veriyor

Epic Games, bir süredir yılbaşına özel olarak her gün bir ücretsiz oyun dağıtıyor. 31 Aralık 2025'te verdiği oyunla birlikte toplam 15 ücretsiz oyun sayısına ulaşan şirket, Hogwarts Legacy, Chivalry 2, Viewfinder, We're Closed, Blood West gibi oyunlardan sonra şimdi de iki oyunu daha ücretsiz sunuyor.

Epic Games'in Yeni Ücretsiz Oyunları Neler?

Epic Games, Wildgate ve Total War: Three Kingdoms oyunlarını tamamen ücretsiz olarak dağıtıyor. Şu an itibarıyla hiçbir ücret ödemeden alınabilen bu oyunlar, Epic Games'in dijital mağazası üzerinden indirilip oynanabiliyor. Bu arada söz konusu oyunlara sahip olmak için belirli bir sürenizin olduğunu da belirtmek gerekiyor. İki oyun da 8 Ocak 2026 saat 19.00'da tekrar ücretli olacak.

Wildgate normalde Steam'de 14.99 dolar (643 TL), Total War: Three Kingdoms ise 49.99 dolar (2 bin 147 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da iki oyunu da ücretsizken alırsanız toplamda 2.790 TL tasarruf edeceğiniz anlamına geliyor. Çok oyunculu oyunları sevenler Wildgate, strateji oyunlarını sevenler ise Total War oyununu yükleyebilir.

Total War: Three Kingdoms Fragmanı

Total War: Three Kingdoms Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit)

Windows 7 (64-bit) İşlemci: Intel Core 2 Duo 3.00Ghz

Intel Core 2 Duo 3.00Ghz RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: GTX 650 Ti 1GB / HD 7850 1GB / Intel UHD Graphics 620

GTX 650 Ti 1GB / HD 7850 1GB / Intel UHD Graphics 620 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Wildgate Fragmanı

Wildgate Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / 11

Windows 10 / 11 İşlemci: Intel Core i5-4440 / AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i5-4440 / AMD Ryzen 5 1600 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 GB) / Radeon RX 570 (4 GB) / Intel Arc A380 (6 GB)

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 GB) / Radeon RX 570 (4 GB) / Intel Arc A380 (6 GB) DirectX: Sürüm 12

Ücretsiz Epic Games Oyunu Nasıl Alınır?

Epic Games Store'u açın.

Bir hesap oluşturun.

E-posta adresinizi doğrulayın.

Oyun mağazasına gidin.

Ücretsiz olan oyunu aratıp sayfasına gidin.

Oyunu yükleyin.

Epic Games tarafından dağıtılan bir ücretsiz oyunu almak için ilk olarak oyun mağazasını açın. Daha sonra mağazaya gidip oyunun ismini aratın. Oyunun sayfasını açtıktan sonra oyunu yüklemeye başlayın. İndirme işlemi tamamlanır tamamlanmaz oyunu hiçbir ücret ödemeden oynamaya başlayabilirsiniz.

Epic Games'in Tüm Gizemli Oyunları (Aralık 2025-Ocak 2026)