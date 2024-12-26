AMD Radeon RX 9070 XT ve Ryzen 9 9000X3D İçin Tarih Belirlendi

AMD, yeni Radeon 9000 serisi ekran kartları için düğmeye bastı.

Sızdırılan bilgilere göre, AMD'nin yeni FSR 4 (FidelityFX Super Resolution) teknolojisi, önceki nesillere kıyasla daha güçlü bir yapay zeka desteği sunacak. Şu an için teknolojiyle ilgili net detaylar bilinmese de, bu özellik sayesinde oyun performansı ve görsel kalite arasındaki denge çok daha yüksek olacak gibi görünüyor.

Radeon 9000 serisi ekran kartları, AMD'nin RDNA4 mimarisi üzerine inşa edilecek. Bu kartlarla ilgili net bir teknik bilgi henüz paylaşılmadı ama RX 9070 XT'nin amiral gemisi modeli olacağı düşünülüyor ve özellikle yüksek performanslı oyuncular ile içerik üreticilerini hedef alması bekleniyor.

Ryzen 9 9000X3D: 16 Çekirdekli Model

Gelen bilgiler Ryzen 9 9000X3D serisinin, 16 çekirdekli ve 12 çekirdekli iki farklı modelle piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Bu işlemciler, X3D olmayan modellerle aynı yüksek frekans değerlerine sahip olacak.

Hatırlanacağı üzere bu durum, daha evvelden görücüye çıkan Ryzen 7 9800X3D modelinde farklıydı. Ryzen 9 9000X3D'nin özellikle oyun performansı ve çok çekirdekli görevlerde oldukça iddialı olması bekleniyor.

Büyük Tanıtım Tarihi İçin Hedef CES 2025

AMD'nin, CES 2025 etkinliği sırasında bu ürünlerle ilgili bazı ipuçları paylaşması olası. Tam lansman tarihi için Ocak ayının son günleri göz kırpıyor. Hoang Anh Phu adlı güvenilir bir sızıntı kaynağı da bu bilgileri doğruluyor.