Intel Hissedarları, Eski CEO ve CFO'nun Maaşlarına Göz Koydu!

Intel hissedarları, şirketin eski CEO'su Pat Gelsinger, mevcut CFO ve ortak geçici CEO David Zinsner ile diğer şirket yöneticilerinin eldettikleri tüm kar, fayda ve diğer ödemelerin geri alınması için harekete geçti.

Hissedarlara göre bu yöneticiler, mali performans ve Intel'in dökümcülük birimi hakkında yalan beyanda bulunarak görevlerini kötüye kullandılar.

Şikayet, Intel hissedari LR Trust tarafından, ABD Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi'ne salı günü sunuldu. Dava, Gelsinger ve Zinsner'in, şirketin subayları olarak yükümllülüklerini ihlal ettiğini iddia ediyor.

Mahkeme belgelerinde, bu yöneticilerin yanıltıcı beyanlarının Intel'i çeşitli federal menkul kıymet yasaları altında büyük sorumluluk altına soktuğu iddia ediliyor:

Bireysel sanıkların görev ihlalleri ve diğer usulsüzlükleri nedeniyle Intel ciddi zararlar ve onarılamaz bir itibar kaybı yaşamıştır.

40 Yıllık Kariyer Geride Kaldı

Pat Gelsinger, 40 yıllık bir Intel kariyerinden sonra, şirketin yönetiminde önemli bir yeniden yapılanma planını hayata geçirmek için liderlik etmişti. Ancak, bu dönüşüm planının başarısızlığı ön plana çıkınca Gelsinger, CEO'luk görevinden ve yönetim kurulu üyeliğinden 1 Aralık'ta istifa etti—ya da öyleymiş gibi göründü.

Bu istifa, Intel’in çeyrek dönemde 16.6 milyar dolarlık rekor zararla sonuçlanan finansal raporunun ardından geldi.

Bu gelişmenin ardından Zinsner ve Intel Ürünler CEO'su Michelle Johnston Holthaus, ortak geçici CEO olarak atandı. Şirket, yeniden yapılanma hedefiyle maliyet tasarrufunda 10 milyar dolara ulaşmak istiyor.

Gelsinger'in Yöntemlerini Beğenmediler

Gelsinger’in dönüşüm planı, Intel’in dökümcülük stratejisindeki bir değişikliğe dayanıyordu. Ama hissedarlar bu stratejinin mali performansı hakkında yanıltıldıklarını söylüyor.

Söz konusu davada, dökümcülük biriminin şirket için önemli bir destek sağladığı söylenirken, aslında şirketin ana maliyet merkezlerinden biri olduğu çıkıyor.

2023 yılında bu birimin 7 milyar dolar zarar ettiği açıklanmıştı. Bu haberin ardından Intel hisseleri %9.2 oranında değer kaybetmişti.

Intel, liderlik değişiklikleri ve hissedar krizlerine rağmen dökümcülük iş modeline odaklanmaya devam ediyor. Yeni atanan CEO’nun bu alanda uzman olması ve Gelsinger'in bıraktığı enkazı devralıp düzeltmesi bekleniyor.