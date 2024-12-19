Sony ve AMD’den Yeni Ortaklık: ‘Amethyst’ Projesi ile Oyunlarda Makine Öğrenimi Dönemi

Teknoloji devleri Sony ve AMD, ‘Amethyst’ kod adıyla yürütülecek bir proje için ortaklık yapmaya hazırlanıyor. PS5 ve PS5 Pro’nun başmimari Mark Cerny, Sony’nin bu yeni girişimiyle iki ana amacı gerçekleştirmeye odaklandıklarını belirtti:

Birinci hedefimiz, makine öğrenimi için daha ideal bir mimari yaratmak. Bu, sadece sinir ağlarının genel işleminde etkili olmakla kalmayıp, oyun grafiklerinde kullanılan hafif CNN’lerde de çok iyi performans gösteren bir yapı olmalı

Sony ve AMD, bu projeyle birlikte geliştirilen yapay zeka mimarilerinden ve eğitim stratejilerinden bağımsız olarak faydalanabilecek. Bu yenilikler, oyun grafiklerinin zenginleştirilmesi, ray tracing ve path tracing teknolojilerinin daha yaygın şekilde kullanılması için önemli bir rol oynayacak.

Amethyst, ray-tracing ve path-tracing gibi tekniklerin daha yoğun şekilde oyunlarda kullanılmasını mümkün kılacak bileşenler sunacak.

Oyuncular ve Geliştiricilere Yeni Ekmek Kapısı

Cerny’nin sunumunda, bu çalışmanın sonuçlarının hemen bir donanım duyurusuna yol açmayacağı, ancak gelecekte oyun geliştiricileri ve oyuncular için yeni kapılar açacağı ifade edildi.

Sony’nin şu anda piyasada olan PS5 Pro modeli için geliştirilen PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) teknolojisi, konsolun oyun içi grafiklerini bir üst seviyeye taşıyor. Amethyst projesiyle birlikte, bu teknolojilerin şimdiye kadar görülmemiş yeniliklerle destekleneceği vurgulanıyor.