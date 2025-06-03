AMD RX 9060 XT'nin Fiyatı Cüzdanları Ateşe Verecek
AMD'nin Radeon RX 9060 XT model ekran kartları bu hafta piyasaya çıkacak. 8 ve 16 GB olan modeller için fiyatlandırma tablosunu sizler için derledik.
AMD bu hafta yeni Radeon RX 9060 XT ekran kartlarını hem İngiltere'de, hem de ABD'deki vatandaşların beğenisine sunacak. Modeller 8 ve 16 GB bellek olacak şekilde ikiye ayrılıyor. Listedeki Asus Radeon RX 9060 XT Prime OC 8 GB versiyon ve Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming Overclock'lu 16 GB versiyon, en pahalı seçenekler olarak öne çıkıyor.
İşte piyasaya sürülecek olan yeni AMD ekran kartları ve fiyatları...
AMD 8 GB Yeni Ekran Kartı Modelleri ve Fiyatları
İlk listelemelere ve resmi lansman bilgilerine göre 8 GB'li modellerde fiyat skalası 12-19 bin TL arasında değişiyor. Fiyat tablosu şöyle:
- Sapphire Pulse Radeon RX 9060 XT Gaming 8 GB: £269.99 (yaklaşık 14.285 TL)
- Asrock Radeon RX 9060 XT Challenger OC 8 GB: £269.99 (yaklaşık 14.285 TL)
- PowerColor Radeon RX 9060 XT Reaper 8 GB: £289.99 (yaklaşık 15.343 TL)
- Asus Radeon RX 9060 XT Dual 8 GB: £289.99 (yaklaşık 15.343 TL)
- Asrock Radeon RX 9060 XT Steel Legend OC 8 GB: £299.99 (yaklaşık 15.872 TL)
- PowerColor Radeon RX 9060 XT Hellhound 8 GB: £299.99 (yaklaşık 15.872 TL)
- Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming OC 8 GB: £299.99 (yaklaşık 15.872 TL)
- ASRock RX9060XT Challenger 8 GB (ABD): $319.99 (yaklaşık 12.535 TL)
- Asus Radeon RX 9060 XT Prime OC 8 GB: £359.99 (yaklaşık 19.040 TL)
AMD 16 GB Yeni Ekran Kartı Modelleri ve Fiyatları
Listenin devamında 16 GB bellekli versiyonlar yer alıyor. Bu kartların fiyatları ise 14-19 bin TL arasında değişiyor. Ancak bu fiyatlandırmalarda perakendeci payı, vergiler ve diğer ek masrafların yer almadığını hatırlamakta fayda var. Son fiyat tablosu farklı olabilir, ancak listelemelere göre 16 GB GPU'larda fiyat skalası şöyle:
- Sapphire Pulse Radeon RX 9060 XT Gaming 16 GB: £314.99 (yaklaşık 16.666 TL)
- PowerColor Radeon RX 9060 XT Reaper 16 GB: £329.99 (yaklaşık 17.452 TL)
- Sapphire Pure Radeon RX 9060 XT Gaming 16 GB: £338.99 (yaklaşık 17.928 TL)
- PowerColor Radeon RX 9060 XT Hellhound 16 GB: £349.99 (yaklaşık 18.511 TL)
- Sapphire Nitro+ Radeon RX 9060 XT Gaming 16 GB: £359.99 (yaklaşık 19.040 TL)
- Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming OC 16 GB: £359.99 (yaklaşık 19.040 TL)
- ASRock RX9060XT Challenger 16 GB (ABD): $369.99 (yaklaşık 14.498 TL)
- ASRock RX9060XT Steel Legend 16 GB (ABD): $389.99 (yaklaşık 15.281 TL)
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