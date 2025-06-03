AMD RX 9060 XT'nin Fiyatı Cüzdanları Ateşe Verecek

AMD bu hafta yeni Radeon RX 9060 XT ekran kartlarını hem İngiltere'de, hem de ABD'deki vatandaşların beğenisine sunacak. Modeller 8 ve 16 GB bellek olacak şekilde ikiye ayrılıyor. Listedeki Asus Radeon RX 9060 XT Prime OC 8 GB versiyon ve Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming Overclock'lu 16 GB versiyon, en pahalı seçenekler olarak öne çıkıyor.

İşte piyasaya sürülecek olan yeni AMD ekran kartları ve fiyatları...

AMD 8 GB Yeni Ekran Kartı Modelleri ve Fiyatları

İlk listelemelere ve resmi lansman bilgilerine göre 8 GB'li modellerde fiyat skalası 12-19 bin TL arasında değişiyor. Fiyat tablosu şöyle:

Sapphire Pulse Radeon RX 9060 XT Gaming 8 GB : £269.99 (yaklaşık 14.285 TL)

: £269.99 (yaklaşık 14.285 TL) Asrock Radeon RX 9060 XT Challenger OC 8 GB : £269.99 (yaklaşık 14.285 TL)

: £269.99 (yaklaşık 14.285 TL) PowerColor Radeon RX 9060 XT Reaper 8 GB : £289.99 (yaklaşık 15.343 TL)

: £289.99 (yaklaşık 15.343 TL) Asus Radeon RX 9060 XT Dual 8 GB: £289.99 (yaklaşık 15.343 TL)

£289.99 (yaklaşık 15.343 TL) Asrock Radeon RX 9060 XT Steel Legend OC 8 GB: £299.99 (yaklaşık 15.872 TL)

GB: £299.99 (yaklaşık 15.872 TL) PowerColor Radeon RX 9060 XT Hellhound 8 GB : £299.99 (yaklaşık 15.872 TL)

: £299.99 (yaklaşık 15.872 TL) Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming OC 8 GB: £299.99 (yaklaşık 15.872 TL)

£299.99 (yaklaşık 15.872 TL) ASRock RX9060XT Challenger 8 GB (ABD): $319.99 (yaklaşık 12.535 TL)

(ABD): $319.99 (yaklaşık 12.535 TL) Asus Radeon RX 9060 XT Prime OC 8 GB: £359.99 (yaklaşık 19.040 TL)

AMD 16 GB Yeni Ekran Kartı Modelleri ve Fiyatları

Listenin devamında 16 GB bellekli versiyonlar yer alıyor. Bu kartların fiyatları ise 14-19 bin TL arasında değişiyor. Ancak bu fiyatlandırmalarda perakendeci payı, vergiler ve diğer ek masrafların yer almadığını hatırlamakta fayda var. Son fiyat tablosu farklı olabilir, ancak listelemelere göre 16 GB GPU'larda fiyat skalası şöyle: