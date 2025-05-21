AMD'nin Canavar İşlemcileri Geri Döndü: Mekik Bile Çalıştırıyor

AMD, yeni Ryzen Threadripper 9000 serisiyle Computex 2025'e damgasını vurdu. Şirket yine 96 çekirdekli modeller karşımızda. Bu işlemciler, sıradan masaüstü kullanıcılarını değil; AI geliştiricileri, mühendisler, 3D tasarımcılar ve çılgın video işleme işleriyle uğraşanlara hitap ediyor.

Serinin zirvesinde yer alan Threadripper Pro 9995WX, 96 çekirdek ve 192 iş parçacığıyla dudak uçuklatıyor. Bu özellikler aslında 2023'te çıkan 7000 serisinin tepe modeline oldukça benziyor. Farkı ise yeni modeldeki boost hızının 5.4GHz'ye kadar çıkabiliyor olması. 7000 Pro'daki hız 5.1GHz idi.

İş İstasyonları İçin Threadripper 9000 Serisi

AMD'nin bu yeni serisi profesyonel iş istasyonlarına özel olarak ikiye ayrılıyor: Threadripper Pro WX serisi ve üst düzey masaüstü sistemlere yönelik standart Threadripper 9000 serisi.

Pro WX tarafında 12, 16, 24, 32, 64 ve 96 çekirdekli altı farklı model bulunuyor. Standart serinin en güçlüsü ise 64 çekirdek ve 128 iş parçacıklı 9980X modeli.

Bu işlemciler açıkça sıradan kullanıcılar için değil. Günlük işler, oyunlar ya da video düzenleme hobileri için değil; devasa boyutta render işlerine, yapay zeka modellerine veya ağır simülasyonlara kafa yoranlar için üretildi.

Fiyatı En Az 10.000 Dolar

2023'teki Pro serisinin tepe modeli 10.000 dolardan satılmıştı. Yeni Ryzen Threadripper 9000 serisinin ise fiyatları henüz belli olmadı ama Pro serisine benzer bir etiketle piyasaya çıkması bekleniyor.