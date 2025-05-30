Ekran Kartı Bekleyenlere Kötü Haber: NVIDIA Planlarını Değiştiriyor!

Dünyanın önde gelen GPU devlerinden NVIDIA, özellikle geçtiğimiz yıl yapay zeka temelli yeni donanımlarıyla büyük bir çıkış yakalamış ve yapay zeka endüstrisinin en büyük oyuncularından biri olmayı başarmıştı. Şirketin bu konuma gelmesindeki en büyük kozlarından biri ise geliştirdiği güçlü çiplerdi.

Aktarılan bilgilere göre, bir süredir yapay zekâ alanındaki çalışmalardan ziyade yeni RTX 50 serisi ekran kartlarına odaklanan şirket, önümüzdeki dönemde yeniden yapay zeka projelerine hız kazandırmayı planlıyor. Öyle ki, bu doğrultuda RTX 50 modellerinin üretiminin azaltılması da gündemde.

NVIDIA, Ekran Kartı Üretimini Azaltabilir

Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, NVIDIA yeni nesil yapay zeka çiplerine daha fazla kaynak ayırabilmek adına GeForce RTX 50 serisi ekran kartlarının üretiminde kesintiye gitmeyi planlıyor.

Söz konusu iddialar, özellikle Çin pazarında RTX 50 serisinin üretiminde yüzde 20 ila yüzde 30 arasında bir düşüş yaşanacağına işaret ediyor. Aktarılanlara göre teknoloji devi, bu süreçte yapay zekaya yönelik geliştirilen GB200, Çin'e özel B40 (RTX PRO 6000D) ve kısa süre içinde seri üretime geçmesi beklenen GB300 gibi özel işlemcilerin geliştirilmesine yoğunlaşacak.

Halihazırda sınırlı sayıda üretilen RTX 50 serisi ekran kartlarının bu karar sonrasında daha da tedarik sorunu yaşaması içten bile değil. Güncel olarak kullanıcılar, en temel RTX 50 modelini bile önerilen perakende satış fiyatının çok üzerinde bir fiyata almak zorunda kalıyor. NVIDIA'nın yapay zeka sektörüne geri dönmesiyle birlikte bu sorunun bir süre daha devam edebileceği söyleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce NVIDIA, yapay zeka çipleri için ekran kartı üretminden ödün vermeli mi? Yorumlarda buluşalım...