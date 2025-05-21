AMD Sessizliğini RX 9060 XT Ekran Kartı ile Bozdu — Bellek Miktarıyla Ün Salıyor

Mart ayında RX 9070 XT'yi tanıtan AMD, bu kez biraz daha mütevazı ama dikkat çekici bir modelle Computex 2025'te sahne aldı. Resmen duyurulan RX 9060 XT, özellikle fiyat-performans arayan oyuncular için kuvvetli bir aday.

Lansman sırasında kartın detayları netleşti. İşte RX 9060 XT ekran kartı özellikleri...

16 GB RAM ve VRAM ile Geliyor

RX 9060 XT, 32 Compute Unit ile geliyor ve 16 GB GDDR6 belleğe sahip. 1080p oyunculuğu hedefleyen bu kart, 150-182W arası güç tüketimiyle önceki model olan RX 9070 XT'ye kıyasla hem daha az enerji harcıyor hem de muhtemelen daha serin çalışacak.

Yine de güç kanadında yaşanan bu düşüş performansa da yansıyacak gibi görünüyor. Yine de 16 GB VRAM gibi geniş bir belleğe sahip olması, onu uzun vadeli kullanım açısından Nvidia ve Intel'in benzer fiyatlı kartlarından ayırıyor.

AMD RX 9060 XT Fiyatı Ne Kadar?

Intel'in Arc B580'i 145W güç tüketimiyle 250 dolardan satışa sunulmuştu. Nvidia'nın RTX 5060'ı ise 190W tüketiyor ve yaklaşık 300 dolar bandında. Bu tabloya bakılırsa, AMD'nin RX 9060 XT için 300 dolar civarı bir etiket belirlemesi sürpriz olmayacak. Hatta 349 dolara 16 GB, 299 dolara 8 GB VRAM'li bir versiyon çıkarılması da şu sıralar forumlarda dolaşan söylentiler arasında.

Ne Zaman Çıkacak?

AMD RX 9060 XT'nin ne zaman çıkacağı henüz belli olmadı.