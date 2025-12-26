AMD'nin Gizli Silahı Ryzen 9 9950X3D2'nin Performansı Ortaya Çıktı

AMD'nin CES 2026'da tanıtması beklenen Ryzen 9 9950X3D2'nin performansı ortaya çıktı. Geekbench'te ortaya çıkan yeni işlemci, devasa önbellek kapasitesi ve tek çekirdek performans rekoruyla daha çıkmadan oyuncuların ilgi odağı haline geldi.

Ryzen 9 9950X3D2'nin Benchmark Skorları Ortaya Çıktı

Teknolojinin kalbi, 6-9 Ocak tarihleri arasında ABD'de düzenlenecek CES 2026'da atacak. Dünyanın dört bir yanından şirketler, en yeni ürünlerini bu fuarda tanıtacak. Söz konusu markalardan biri de AMD.

Son zamanlarda yapay zeka yatırımları ile gündemde olan şirket, CES'te pek çok ürünle birlikte yeni işlemcisi Ryzen 9 9950X3D2'yi de ilk kez tanıtacak. Ancak bu işlemcinin özellikleri hakkında fikir sahibi olmak için CES'i beklememize gerek yok.

5.6 GHz hıza ulaşan işlemcinin sızdırılan Geekbench skorlarına göre Ryzen 9 9950X3D, tek çekirdek testinde 3.456 puan alarak şimdiye kadarki en yüksek skora ulaştı. Çoklu çekirdek performansında ise 21.062 puan elde etti.

Sızdırılan Geekbench testleri, Ryzen 9 9950X3D2 hakkında fikir sahibi olmamızı sağlıyor. Ortaya çıkan test sonuçlarında en çok dikkat çeken detay, işlemcinin sahip olduğu devasa L3 önbellek miktarı oldu. Elbette ki bu gelişme performansı da doğrudan etkiledi.

AMD bu işlemcide önemli bir tasarım değişikliğine gitti. Normalde 3D V-Cache teknolojisi sadece tek bir işlemci bloğunun altında bulunurken, bu modelde iki CCD’nin altına da ayrı ayrı yerleştirildi. CCD’ler, işlemcinin çekirdeklerini barındıran ve tüm hesaplamaların yapıldığı ana bölümlerdir.

Bu sayede önbellek tek bir noktada toplanmak yerine, işlemcinin tüm çekirdeklerine daha yakın ve dengeli şekilde konumlandırılmış oldu. Standartta 96 MB olan L3 önbellek kapasitesi ise bu tasarımla 192 MB’a yükseldi.

Daha fazla önbellek, verilerin RAM’e gitmeden doğrudan işlemci içinde tutulması anlamına geliyor. Bu da özellikle işlemciyi zorlayan oyun sahnelerinde ve yüksek FPS hedeflenen rekabetçi oyunlarda daha stabil kare hızları ve hissedilir bir performans artışı sağlıyor.