Amiral Gemisi Katili Telefon Ortaya Çıktı: 8000 mAh Bataryası Var!

Çin merkezli teknoloji üreticisi Tecno, fiyat/performans odaklı Pova serisini iddialı bir modelle güncellemeye hazırlanıyor. Şirketin yeni akıllı telefon modeli Tecno Pova Curve 2 5G sızdırılan tasarım görselleri ve teknik özellikleriyle şimdiden teknolojiseverlerin dikkatini çekmeyi başardı.

Gelen son bilgilere göre şirket yeni modelinde serinin tasarım çizgisini korurken donanım tarafında önemli iyileştirmelere gidecek. Özellikle batarya kapasitesiyle rakiplerine gözdağı veren cihazın amiral gemisi modellere karşı iddialı bir alternatif olması bekleniyor. İşte detaylar!

Tecno Pova Curve 2 5G Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran: 6.78 inç kavisli AMOLED, 1.5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı

6.78 inç kavisli AMOLED, 1.5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 7100

MediaTek Dimensity 7100 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera : 50 MP ana kamera + 2 MP yardımcı sensör

: 50 MP ana kamera + 2 MP yardımcı sensör Batarya: 8.000 mAh, 45W şarj desteği

8.000 mAh, 45W şarj desteği İşletim Sistemi : Android 16 tabanlı HiOS 16

: Android 16 tabanlı HiOS 16 Diğer: Ekran içi parmak izi okuyucu, IP64 sertifikası, Kızılötesi (IR) sensör

Sızdırılan bilgilere göre yeni telefon selefi Tecno Pova Curve 5G'nin genel tasarım hatlarını korurken yeni modern detaylarıyla ilk modelden ayrışıyor. Özellikle cihazın ön tarafında daha şık bir hissiyat yaratan yeni kavisli kenarlar bu alanda dikkat çeken unsurlar arasında yer alıyor.

Yeni Pova Curve 2, ekran tarafında ise önceki nesildeki Full HD+ panel yerine 6.78 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir ekrana ev sahipliği yapıyor. Söz konusu ekranın özellikle oyunlarda akıcı bir deneyim vadedeceği bildiriliyor.

Performans alanında ise cihazın MediaTek’in henüz resmi olarak duyurmadığı Dimensity 7100 yonga setinin yer alması bekleniyor. Aktarılanlara göre bu güçlü işlemciye farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar depolama seçenekleri de eşlik edecek.

Öte yandan telefonun en can alıcı noktası şüphesiz bataryası. İddialara göre cihaz orta segment telefon pazarında nadir görülen bir şekilde 8000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak. Üstelik yeni model bu devasa bataryasını 45W hızında şarj edebilecek.

Fotoğrafçılık alanında ise cihazın arka yüzeyinde 2 farklı sensörden oluşan bir kamera modülü bizleri karşılıyor. Söz konusu modül 50 MP ana kamera, 2 MP yardımcı sensör ve LED flaşı bünyesinde barındırıyor. Son olarak ekran içi parmak izi okuyucu, IP64 sertifikası, Kızılötesi (IR) sensör gibi yenilikçi özellikler de telefonda mevcut.

Fiyatı ve Çıkış Tarihi

İddialara göre Tecno Pova Curve 2 5G, 2026 yılının ilk çeyreğinde resmen tanıtılacak. Cihazın ilk olarak Çin pazarında satışa sunulması ardından diğer bölgelerde de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Şirket fiyat bilgisi konusunda henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Öte yandan serinin ilk modeli yaklaşık 180 dolar bandında satışa sunulmuştu. Yeni modelin de benzer bir fiyat politikasıyla kullanıcıların karşısına çıkacağı tahmin ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.