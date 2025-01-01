AMD Ryzen AI Max+ 395 "Strix Halo" APU, Performansıyla Büyülüyor

ASUS’un ROG Flow Z13 modelinde testleri yapılan yeni nesil AMD işlemcisi Ryzen AI Max+ 395 "Strix Halo", 16 çekirdek ve 32 iş parçacığına sahip güçlü bir APU olmasının yanı sıra hem CPU gücü hem de entegre grafik performansıyla teknoloji tutkunlarını şimdiden kendine hayran bırakıyor.

Geekbench 6.3.0’da tek çekirdekte 2928, çoklu çekirdekte ise 19484 puan almayı başaran işlemci 3.0 GHz taban frekansında çalışırken 5.1 GHz'e kadar çıkabilen bir boost clock sunuyor.

Daha önceki test sonuçlarına kıyasla, tek çekirdek performansı bir adım öne geçerken çoklu çekirdek performansında küçük bir düşüş görüldü.

Grafik Performansında Devasa Sıçrama

Strix Halo’nun entegre grafik ünitesi Radeon 8060S, 40 Hesaplama Birimi (Compute Unit) ile RDNA 3.5 mimarisine dayanıyor. Bu da, önceki nesillere kıyasla ciddi bir performans artışı demek. Yani Radeon 8060S, bağımsız grafik kartlarıyla yarışarak, özellikle RX 7600 gibi modellerle rekabet edebilir.

Şunu da belirtmekte fayda var: Bu iGPU artık düşük bütçeli oyun dizüstü bilgisayarlarında ayrı bir GPU’ya olan ihtiyacı tamamen ortadan kaldırabilecek potansiyele sahip. 3DMark Time Spy testlerinde elde ettiği 3600 puan, potansiyelini kanıtlıyor.

Çıkış Tarihi Belli Mi?

AMD’nin bu güçlü işlemcisinin CES 2025’te tanıtılması bekleniyor. Ryzen AI Max+ 395’in yanı sıra yeni ürünlerin de tanıtılacağı CES 2025, teknoloji dünyasının heyecanla beklediği bir etkinlik.

CES 2025 etkinliği 7 Ocak 2025 ve 11 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.