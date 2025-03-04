Windows'un Bu Özelliğini Açmazsanız Ekran Kartınızı Kullanamayacaksınız

Geçtiğimiz hafta AMD tarafından tanıtılan 9070 serisi kartlar, Nvidia'nın RTX 5070/Ti modellerine rakip olarak piyasaya sunuldu.

AMD bu seride RTX 5070 Ti benzeri performans vaadederken, fiyatları da 5070 modeline yakın bir seviyede tutulacak. Ancak şirket, daha yeni Radeon kartlarının düzgün çalışması için sisteminizde UEFI modunun aktif olmasının şart olduğunu belirtiyor.

UEFI Olmazsa Uyumsuzluk Hatası Alabilirsiniz

Yani bu demektir ki Legacy BIOS veya CSM ile yapılandırılmış sistemlerde bu ekran kartları çalışmayabilir veya açılış sırasında sorunlar yaşanabilir.

Hem güvenlik hem de performans açısından verimlilik sağlayan bu özellik, 2.2TB'den büyük sabit disk desteği ve NVMe SSD önyükleme desteği sunulmasına, geliştirilmiş güvenlik ve tam uyumlu arayüzler sayesinde daha güvenilir güncellemeler yüklenmesine olanak sağladığı gibi bilgisayarların daha hızlı açılmasını da mümkün kılıyor.

Aynı zamanda ReSizable BAR (RSM) ya da Radeon'da Smart Access Memory olarak bilinen özellik de UEFI'nin getirdiği avantajlar arasında yer alıyor.

GPU'nuz UEFI Modülü İçeriyor Mu?

Peki bunu aktif etmemeyi seçerseniz ne olacak?

Eğer mevcut PC'nizde UEFI modunu etkinleştirmediyseniz ve Windows 11 kullanıyorsanız, yeni Radeon 9000 serisi ile beklenmedik performans ve uyumluluk sorunları yaşamanız muhtemel.

Böyle bir durumda sisteminizi güncellemek veya yeni bir bilgisayar almak zorunda kalacaksınız. İlaveten şu an kullandığınız ekran kartınızın vBIOS'unun UEFI modülünü içerip içermediğini bilmiyorsanız GPU-Z tarzı programlarla bilgi alabilirsiniz.