NVIDIA Doğruladı: Yeni RTX 5080 Ekran Kartlarında Üretim Hatası Mevcut
Yeni NVIDIA RTX 5090 ve RTX 5070 Ti modellerinin ardından RTX 5080 ekran kartlarında da üretim hatası tespit edildiğini duyurdu.
Son dönemde imza attığı yapay zeka projeleri ve üst düzey ekran kartlarıyla gücüne güç katan NVIDIA, yeni modellerini piyasaya sürmesinin ardından kritik sorunlarla boğuşmaya başladı. Öyle ki halihazırda yeni serilerinde ciddi bir tedarik ve stok sorunu yaşayan şirket, bir de üstüne RTX 5090 ve RTX 5070 Ti modellerinde kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen arızalarla karşı karşıya kaldı.
Son olarak bir kötü haber de RTX 5080 modelinden geldi. Firma, gelen şikayetler sonrasında bu ekran kartı modellerinde de üretim hatası tespit ettiğini açıkladı. Siz merak etmeden söyleyelim, şirket tıpkı diğer cihazlarında olduğu gibi RTX 5080 satın alan kullanıcıların da dilediği taktirde değişim yapabileceğini duyurdu.,
Nvidia'dan RTX 5090 ve 5070 Ti Modelinde İnanılmaz Hata
Nvidia, yeni RTX 5090, RTX 5090D ve RTX 5070 Ti ekran kartlarında eksik render birimleri olduğunu doğrulayarak kullanıcılardan özür diledi.
NVIDIA RTX 5080, RTX 5090 ve 5070 Ti İle Aynı Sorundan Müzdarip
Teknoloji devinini konu hakkında yaptığı açıklamaya göre, yeni GeForce RTX 5080 modellerinde tespit edilen üretim hatası, 5000 serisinin diğer üyelerinde sahip olduğu arıza ile tamamen aynı. Ekran kartının tıpkı RTX 5090 ve 5070 Ti modelleri gibi eksik işleme birimi (ROP) sorununundan müzdarip.
NVIDIA'nın oldukça nadir olarak ortaya çıkan bir üretim hatasından kaynaklandığını belirtilen sorunun ekran kartlarının performanslarında yaklaşık olarak yüzde 4 oranında düşüşe yol açtığı söyleniyor. Mevcut hatanın 5000 serisinin pek çok modelinde rastlanması herkesi şaşırtırken, serinin en popüler ekran kartlarından GeForce RTX 5070'in bu üretim hatasından sıyrıldığını görmek NVIDIA'yı bir nebze de olsa sevindirdiğini söyleyebiliriz.
NVIDIA RTX 5000 Serisi Ekran Kartlarının Türkiye Fiyatları Belli Oldu
GeForce RTX 5070, 5070 Ti, 5080 ve 5090'dan NVIDIA RTX 5000 serisi ekran kartı modellerinin Türkiye fiyatı belli oldu. Peki pahalı mı?
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...