GTA 5 Karakterleri Oyun Dünyasını Salladı: "GTA 6'da Yer Alabiliriz"

GTA 5'in efsanevi üçlüsü Michael, Franklin ve Trevor'ı canlandıran oyuncular, oyun dünyasını sallayacak bir itirafta bulundu. Sırasıyla Ned Luke, Shawn Fonteno ve Steven Ogg, yakın zamanda katıldıkları bir panelde GTA 6 için geri dönmek istediklerini söyleyerek oyunculardan bir kampanya başlatmalarını istedi.

Panel 15 Haziran'da Brüksel'deki Comic Con'da gerçekleştirildi. Üçlüye "GTA 6 için geri dönmek ister miydiniz?" sorusu yöneltilince, hepsinden olumlu cevaplar geldi. Michael'i canlandıran Ned Luke, "Süper olurdu," diye yorum yaptı. Franklin'i canlandıran Shawn Fonteno ise "Adını da 'The Final One' koyarız. Haydi imza toplayın da son kez bir soygun yapalım," dedi.

GTA 6 Yan Hikaye DLC'si Olarak Gelebilirler

Açıklamadan sonra Franklin, Michael ve Trevor karakterlerinin geri dönmesi için bir hikaye DLC'si beklentisine girildi. Ancak geçmişteki hikaye DLC'si olaylarına bakılırsa bu konuda umutlanmak için biraz erken denilebilir.

Hatırlarsanız yıllar evvel GTA 5 için benzer şekilde hikaye bazlı DLC'ler planlanmıştı. Ancak Rockstar, bu projeleri iptal ederek tamamen GTA Online'a yönelmişti. Tabii bu defa işin içinde direkt oyunun yapı taşları olması, oyuncuları heyecanlandırıyor ve GTA 6'da bir yan hikaye olabileceğini gösteriyor.

Panelde sözü geçen kesiti sizler için işaretledik:



GTA 6 Final Bölümü Halen Bitmedi

Oyunun çıkmasına bir yıldan az bir süre kaldı. GTA 6 çıkış tarihi 26 Mayıs 2026 olarak belirlendi. Bu esnada GTA 6 yapımcılarının halen final bölümünü bitiremediği konuşuluyor. Rockstar Games cephesinden yapılan sızıntılar; aslında bir final bölümünün yazıldığı ama fazla karanlık olduğu için geliştirme aşamasına geri döndüldüğünü gösteriyor. Yani final bölümü halen havada.

GTA 5 üçlüsünün GTA 6 finalini bağlamak üzere geri gelmesi, oyun dünyasını sallayacak bir gelişme olabilir. Rockstar'ın böylesine efsanevi bir detaya imzasını bırakmak isteyip istemeyeceğini bilemiyoruz.

Eğer siz de Michael, Trevor ve Franklin karakterlerinin "son bir skor" için geri dönmesini istiyorsanız, Grand Theft Auto hayranları tarafından sosyal platformlarda başlatılan kampanyaya destek verebilirsiniz. Bunun için #FinalScore etiketini kullanarak yorum yapabilirsiniz.