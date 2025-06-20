Çok Sevilen Ücretsiz Oyun Yakında Ücretli Olacak! Kütüphaneye Ekleyin

Steam'de geçtiğimiz yıllarda ücretsiz olarak sunulan bir oyun ile ilgili şaşırtan bir karar alındı. Bu karar doğrultusunda ROTA: Bend Gravity çok yakında ücretli olacak. Oyunu bedava alabilmek için belirtilen tarihe kadar kütüphaneye eklemeniz gerekiyor.

ROTA: Bend Gravity Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Bulmaca oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden ROTA: Bend Gravity, 2022 yılında oynaması ücretsiz olarak sunuldu ancak 23 Haziran 2025 tarihinden itibaren ücretli hâle gelecek. Oyunun fiyatı 4,99 dolar (198 TL) olacak.

ROTA: Bend Gravity'i herhangi bir ücret ödemeden almak istiyorsanız yalnızca ilk olarak Steam'i açıp hesabınıza giriş yapın. Bir sonraki adımda oyunun sayfasını ziyaret edin ve kütüphaneye ekleme işlemini gerçekleştirin. Bunun için 23 Haziran 2025 tarihine kadar zamanınız olduğunu belirtelim.

Söz konusu oyunu kütüphaneye ekledikten sonra bu değişiklikten etkilenmeyeceksiniz. Harmony Monroe tarafından geliştirilen yapımın düşük sistem gereksinimli oyunlar arasında yer aldığını da belirtelim. Dolayısıyla eski bilgisayarlarda da sorunsuz şekilde çalışacaktır. Oyun ayrıca sadece 75 MB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor.

Çizgi film tarzı grafiklere sahip olan oyunda blokları hareket ettirerek bulmacaları çözmeye çalışıyoruz. Oyunda kontrol ettiğimiz karakteri kişiselleştirme imkânı da mevcut. Yalnızca tek oyunculu modun yer aldığı yapımın Steam incelemeleri "Olumlu" durumda.