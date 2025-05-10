AMG V8 Hakkında Hepimiz Yanılmışız! İşte Tüm Gerçekler...

Mercedes AMG V8 geri dönmüyor, zaten hep buradaymış... Son C63 modelinde dört silindire geçişle tepki toplayan AMG, şimdi o klasik V8 ruhunu yeniden sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Üstelik bu sefer sadece dönüş değil de geniş çaplı bir yayılma planı var.

Mercedes-AMG CEO'su Michael Schiebe'nin açıklamalarına göre şirket tamamen yeni bir V8 motor üzerinde çalışıyor. Mevcut çapraz kranklı düzen yerine düz kranklı bir tasarıma geçiliyor. Buna 48 voltluk hafif hibrit sistem eşlik edecek. Hem verimlilik artacak, hem güç seviyesi yükselecek ama motorun ruhu bozulmayacak. Schiebe'ye göre, bu motor hibritleşme konusunda abartıya kaçmayacak.

"O kadar da ileri gitmemize gerek yok" diyor Schiebe.

AMG İçten Yanmalı Motor Yasağını Fırsata Çevirecek

Yeni motorun sadece mevcut modellerde değil, belki tamamen yeni araçlarda da kullanılabileceği konuşuluyor. AMG GT 4-Door gibi modellerin beklenenden daha uzun ömürlü olabileceği sinyali de verilmiş. Hatta dedikodulara göre, bu yeni V8 bir gün C63'te bile yeniden kendine yer bulabilir.

Avrupa'daki içten yanmalı motor yasağı 2035 yılı itibarıyla başlıyor, ABD tarafında ise böyle bir tarih hâlâ yok. AMG de bu boşluğu fırsata çevirmek istiyor. Yani elektrikli araçlara geçiş kaçınılmaz ama V8 efsanesi hemen sahneden çekilmeyecek.

Sizce bu bir vedadan önceki son selam mı, yoksa V8 gerçekten geri mi dönüyor? Yorumlarda buluşalım.