Ford Fabrikasından Milyonlarca Dolarlık Yedek Parça Çalındı!

Yedek parça hırsızlıkları otomotiv sektöründen akıllı telefon sektörüne kadar pek çok alanda yaşanmakta. Şirket içerisinde bulunan kötü niyetli kişiler kendi zimmetlerine geçirdikleri yedek parçaları bir şekilde fabrika veya depolardan çıkarıp çevrimiçi olarak satıyorlar. Buna benzer bir durum Apple'ın da başına gelmişti şimdiyse Ford aynı durumu yaşıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Ford Fabrikalarında Sistematik Yedek Parça Hırsızlığı Yapıldı!

ABD merkezli bir soruşturma kapsamında, Ford’un Michigan’da yer alan üretim tesislerinden bazı parçaların organize bir şekilde dışarı çıkarıldığı belirlendi. Olayın merkezinde, fabrikada çalışan bir personelin yer aldığı ve bu kişinin yaklaşık iki yıl boyunca üretim bandından doğrudan parça çaldığı öğrenildi. Söz konusu parçaların, daha sonra farklı şehirlerde faaliyet gösteren bazı oto yedek parça mağazaları aracılığıyla piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

Yetkililer, parçaların tek seferlik değil, sistematik şekilde taşındığını ve bu operasyonun uzun süre boyunca fark edilmeden devam ettiğini ifade ediyor. Özellikle bazı üretim fazlası parçaların stok alanlarına ulaşmadan doğrudan bu kişilerce araca yüklenip dışarı çıkarıldığı bildiriliyor. Yapılan incelemelerde yüz binlerce dolar değerindeki parçanın bu yöntemle kaybolduğu tahmin ediliyor.

Yapılan aramalar sonucunda, çalınan parçaların bir kısmı çeşitli oto parça dükkanlarında bulundu ve bunların izinsiz şekilde el değiştirdiği doğrulandı. Yetkililer, hem içerden bilgi sızdıran çalışanı hem de bu parçaları satan bayileri tespit etti. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında başka bağlantıların da ortaya çıkması bekleniyor. Bu olay, büyük otomotiv şirketlerinin sadece üretim verimliliğine değil, aynı zamanda iç denetim süreçlerine de yatırım yapmasının önemini bir kez daha gösterdi.

Tedarik zincirinde yaşanabilecek güvenlik açıkları, sadece maddi kayıplara değil, aynı zamanda marka imajına da zarar verebiliyor. Bunun yanında şebekenin üyelerinin hala fabrika içerisinde bulunmadığına dair bir karar almakta pek mümkün değil. Zira bu noktada da itiraf edilmemiş suçlar veya tespit edilememiş kişiler olabilir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...