Son dönemin en popüler video oyunlarından bir tanesi olan Among Us, Xbox Game Pass hizmetine geliyor. Xbox resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, milyonlarca oyuncu tarafından oynanan video oyununun oyun abonelik servisine ne zaman geleceği açıklandı. Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Among Us Xbox Game Pass’e Ne Zaman Gelecek?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli oyun stüdyosu InnerSloth tarafından Unity oyun motoru ile geliştirilen Among Us, 15 Haziran 2018 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Çok oyunculu video oyunu, farklı oyun yapısına sahip olması nedeni ile oyuncuların dikkatini çekmeyi başardı fakat bu kısa sürede gerçekleşmedi. Oyun, 2020 yılının ortalarından itibaren tüm dünyada çok popüler hale geldi.

Video oyununun bu kadar popüler hale gelmesindeki en önemli neden ise Sodapoppin, PedDiePie, Shroud, Ninja gibi Twitch yayıncılarının canlı yayın esnasında söz konusu oyunu oynamalarıdır. Android, iOS ve PC platformlarında yer alan oyun, mobil platformda da oldukça popüler durumda. Sensor Tower tarafından paylaşılan verilere göre oyun, hem App Store hem de Google Play Store’da en çok indirilen mobil oyun olma özelliğine sahip.

Among Us, Android, iOS ve PC platformlarının ardından Xbox One, Xbox Series S ve Xbox Series X platformlarına çıkışını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Xbox resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, popüler oyunun Xbox One, Xbox Series S ve Xbox Series X platformlarına 2021 yılında geleceği duyuruldu. Xbox oyuncuları, video oyununa Xbox Game Pass üzerinden erişebilecek.

Among Us, ayrıca PC için Xbox Game Pass sistem kütüphanesine eklendi. PC oyuncuları, şu anda Microsoft firması tarafından kullanıma sunulan oyun abonelik hizmeti üzerinden video oyunuan erişebilir. Eğer Game Pass aboneliğiniz varsa ve oyunu henüz denemediyseniz söz konusu servis üzerinden hemen deneyebilirsiniz.

Among Us’a Yeni Harita Ne Zaman Eklenecek?

The Airship olarak isimlendirilen yeni haritanın şu anda mevcut olan haritalara benzer birkaç unsura sahip olacağı belirtildi. The Airship’te tıpkı önceki haritalarda olduğu gibi hainler için birtakım bulmacalar bulunacak. Yeni haritada oyuncuların üstesinden gelmesi gereken yeni görevler yer alacak. Paylaşılan bigilere göre yeni harita, 2021 yılının başlarında yayımlanacak.