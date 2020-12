Dünya genelinde büyük bir oyuncu kitlesi tarafından oynanan Among Us, oyuncuları çeşitlilik sunan güncellemeleriyle sevindirmeye devam ediyor. Oyunun resmi Twitter hesabında paylaşılan tweet sonrasında Among Us yeni harita tarihi belli oldu. Oyuncular tüm dikkatini PC ve mobil platform fark etmeksizin hemen hemen her platformda çok fazla oynanan video oyununa gelecek haritaya verdi.

Among Us Yeni Harita Ne Zaman Çıkacak?

Among Us, oyun piyasasına 2018 yılında The Skald isimli tek bir harita ile sürülmüştü. Mira HQ ve Polus adlı iki yeni harita, oyunu Twitch ve çeşitli yayın platformlarında yayınlar gerçekleştiren kişilerin üssü haline getirdi. Yakın bir zamanda yeni bir harita daha alarak oyunculara daha fazla çeşitlilik sunacak olan video oyunu Among Us, The Game Awards 2020’ye “En İyi Çok Oyunculu Oyun” ve “En İyi Mobil Oyun” olarak aday gösterilmişti. Among Us geliştiricileri, video oyununun The Game Awards 2020’de “En İyi Çok Oyunculu Oyun” ve “En İyi Mobil Oyun” dallarında kazandığını aşağıda yer alan tweet ile duyurmuştu.

AND BEST MOBILE GAME! ❤️



thank you thank you thank you. we're just speechless. and much love to all the other nominees, you're all wonderful 😭https://t.co/92MfZSjM04 — Among Us ✨ weekend! less replies!! (@AmongUsGame) December 11, 2020

“The Airship” olarak duyurulan yeni haritanın oyunda şu an mevcut olan haritalara benzer birkaç unsura sahip olması planlanıyor. Önceki haritalara benzer şekilde bu haritada da hainler için çeşitli bulmacalar yer alıyor. Son derece eğlenceli bir video oyunu olan Among Us’un yeni haritası Airship, içerisinde oyuncuların üstesinden gelmesi gereken yeni görevleri barındırıyor.

Önceki haritalara göre çok daha ayrıntılı bir şekilde tasarlanan Airship, geminin belirli kısımlarına ulaşmak için oyuncuların kullanmaları gereken merdiven ve asansör gibi unsurları içeriyor. Yeni harita aynı zamanda oyunculara birden fazla doğma noktası sunuyor. Bu durum da oyuncuların gruplaşmaktan uzak durmasına olanak tanıyor. Gruplaşmaktan uzak durmak, tahmin edilebileceği gibi oyuncuların hainler tarafından daha az hedef haline gelmesini sağlıyor.

Among Us’un Twitter hesabında yayımlanan tweete göre video oyununa eklenecek yeni video oyunu tamamen ücretsiz bir şekilde oyuncularla buluşturulacak. Harita, oyunculara aktarılan bilgilere göre 2021 yılının başlarında yayımlanacak.

Yeni harita hakkında sizin görüşleriniz neler? The Airship hakkındaki tüm düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.