AnadoluJet'ten İndirimli Bilet Kampanyası: 399 TL'den Başlıyor!

Türk Hava Yolları'nın yeni bir iş modeli olarak yapılandırdığı ve 2008 yılında uçuşlarına başlayan AnadoluJet, iç hatlarda yapılacak uçuşlarda büyük indirimini başlattı. Türkiye'nin her bölgesine yapılacak uçuşlarda erken rezervasyona özel 399 TL'den başlayan fiyatlar sunuyor.

AnadoluJet'ten Büyük Kampanya

AnadoluJet, 13 - 14 Aralık tarihleri arasında uygun fiyatlı uçak bileti almanız için bir kampanya başlattı. 399 TL'den başlayan fiyatlarla yurt içi uçuş bileti satın alabilirsiniz.

Farklı kültürleri ziyaret etmek, Türkiye'nin dört bir yanına kolay bir şekilde uçuş gerçekleştirebilmek için uygun fiyatlardan faydalanabilirsiniz.

26 Nisan - 14 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacak uçuşlar için yapılacak erken rezervasyonlarda geçerli olan indirim, 13 - 14 Aralık tarihindeki satın alımlar için kabul ediliyor.

Kampanya kuralları ve koşulları şu şekildedir: