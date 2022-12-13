AnadoluJet'ten İndirimli Bilet Kampanyası: 399 TL'den Başlıyor!
AnadoluJet, 13 - 14 Aralık tarihleri arasında alınacak biletlerde büyük bir indirim uyguluyor. Kampanya detayları haberimizin devamında!
Türk Hava Yolları'nın yeni bir iş modeli olarak yapılandırdığı ve 2008 yılında uçuşlarına başlayan AnadoluJet, iç hatlarda yapılacak uçuşlarda büyük indirimini başlattı. Türkiye'nin her bölgesine yapılacak uçuşlarda erken rezervasyona özel 399 TL'den başlayan fiyatlar sunuyor.
AnadoluJet'ten Büyük Kampanya
AnadoluJet, 13 - 14 Aralık tarihleri arasında uygun fiyatlı uçak bileti almanız için bir kampanya başlattı. 399 TL'den başlayan fiyatlarla yurt içi uçuş bileti satın alabilirsiniz.
Farklı kültürleri ziyaret etmek, Türkiye'nin dört bir yanına kolay bir şekilde uçuş gerçekleştirebilmek için uygun fiyatlardan faydalanabilirsiniz.
26 Nisan - 14 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacak uçuşlar için yapılacak erken rezervasyonlarda geçerli olan indirim, 13 - 14 Aralık tarihindeki satın alımlar için kabul ediliyor.
Kampanya kuralları ve koşulları şu şekildedir:
- 13 - 14 Aralık 2022 tarihleri arasında alınacak biletler için geçerlidir.
- 26 Nisan – 14 Haziran 2023 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.
- Kampanya kapsamında web ve mobil uygulama üzerinden satın alınan biletlerde tüm vergi ve harçlar dahil tek yön Standart pakette 399 TL, ExtraJet pakette 499 TL, KonforJet pakette 519 TL’den başlayan fiyatlar geçerli olacaktır.
- Kampanya kapsamında çağrı merkezleri, satış ofisleri ve acenteler üzerinden satın alınan biletlerde tüm vergi ve harçlar dahil tek yön Standart pakette 419 TL, ExtraJet pakette 519 TL, KonforJet pakette 539 TL’den başlayan fiyatlar geçerli olacaktır.
- Kampanya, Kuzey Kıbrıs hariç tüm yurt içi, tek yön, direkt uçuşları kapsamaktadır.
- Kampanya 52.400 koltuk sayısı ile sınırlıdır.
- Kampanya kapsamında Standart Paket ücret sınıfından alınan biletlerde değişiklik ve iptale izin verilmez.
- Kampanya grup rezervasyonları için geçerli değildir.
- Kampanya sadece AnadoluJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir, codeshare seferlerde ve Türk Hava Yolları uçuşlarında geçerli değildir.
- “Ekstra Koltuk” hizmetine ait seçimler kampanya kapsamı dışındadır.
- Kampanya tüm satış kanallarında geçerlidir.
- Sonradan biletleme yapılmak üzere rezervasyon ile sonlandırılan işlemlerde kampanya fiyatları geçerli değildir, rezervasyon ve biletleme işlemi aynı anda yapılmalıdır.
- Satın alınan biletlerin iptal, iade ve değişiklik işlemlerinde orijinal bilet kuralları geçerlidir.
- Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.
- AnadoluJet, kampanya ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.
- AnadoluJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.
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