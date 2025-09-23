GTA Benzeri Anime Oyunu Geliyor! Oynanış Fragmanı Yayınlandı

Grand Theft Auto serisini sevenlerin büyük bir ilgi duyacağı yeni oyun geliyor. GTA serisinin tarzını anime dünyası ile buluşturan Ananta'nın oynanış fragmanı yayınlandı. Gerek oynanış gerek grafikler gerek diğer özellikleri bakımından GTA ile büyük benzerlikler taşıyor.

Ananta'nın Oynanış Fragmanı Çıktı

Ananta, GTA 5 gibi açık bir dünya sunuyor ve Rockstar Games'in 2013 yılında piyasaya sürdüğü oyundaki birçok kilit özelliğe sahip. Her şeyden önce oyun, keşfedebileceğiniz büyük bir açık dünya sunuyor. Bu dünyada kaybolmamanız için size Grand Theft Auto V'teki gibi ekranın sol alt kısmındaki mini harita eşlik ediyor ve dikdörtgen şeklinde görünüyor.

Oyun, büyük ve modern bir şehir olan Nova City'de geçiyor. Bunun şu an oyunda bulunan tek şehir olduğu belirtiliyor. Şehirde plajlar, parklar, fabrikalar, eğlence parkları bulunuyor. Son derece detaylı bir şekilde tasarlanmış olması nedeniyle oldukça gerçekçi görünüyor. Ancak karakterler için aynısını söylemek mümkün değil çünkü karakterler, oyunun anime tarzını koruyor.

Oyunda birçok karakter bulunuyor. Grand Theft Auto 5'te olduğu gibi bu oyunda da çeşitli karakterler arasında geçiş yapmak mümkün. Bu geçiş ise tıpkı Rockstar Games'in oyunu gibi yavaş yavaş kuş bakışı açısına geçerek gerçekleşiyor. Karakterlerin farklı güç ve yetenekleri mevcut. Örneğin Seymour isimli karakterin bir bilgisayar korsanı olarak yapamayacağı bir şey yok.

Oyunda suçla savaşmanız için oynanabilir karakter de bulunuyor. Richie, gündüzleri suçluları yakalamaya çalışan bir karakter. Masum insanları kurtarmak için harekete geçmek istiyorsanız tam size göre bir seçim olabilir. Yine de aralarından seçim yapabileceğiniz daha birçok karakter olduğunu unutmayın.

GTA V bir kenara, oyunda Watch Dog 2'den de bazı özelliklerin yer aldığı görülüyor. Gizlilik odaklı bir şekilde hareket etmemiz gerektiğinde bizim ulaşamayacağımız yerlere gönderebileceğimiz küçük bir robotumuz bulunuyor. Bunun tasarımını daha önce Watch Dogs oyunlarını oynadıysanız hemen fark edeceksinizdir ki Watch Dogs'takiyle hemen hemen aynı tasarıma sahip.

Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda Ananta'nın popüler açık dünya oyunlarından bir hayli esinlendiğini söyleyebiliriz. Hatta birçok özelliğin doğrudan alındığı görülüyor. Karakterler arasında geçiş yapma, oyun dünyasında yeni bir şey olmasa bile geçiş stili doğrudan GTA V'ten geliyor. Bu da oyunun temelinin hâlihazırda çok beğenilmiş oyunlarla atıldığını gösteriyor.

Yakında GTA benzeri oyunlar arasında yerini almaya hazırlanan Ananta'nın PC, PlayStation 5, Android ve iOS platformlarına geleceği belirtiliyor ancak oyunun şu anlık bir çıkış tarihi bulunmuyor. Peki, sizin söz konusu oyunla ilgili düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.