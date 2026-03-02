PS Vita Benzeri Oyun Konsolu Yolda! Çift İşletim Sistemi Olacak

Anbernic, Şubat ayının başlarında iki yeni oyun konsolu duyurmuştu. Bu konsollardan biri olan RG Vita ile ilgili artık neredeyse hemen hemen her şeyi biliyoruz ancak RG Vita Pro âdeta bir sır gibi saklanıyordu. Son yayınlanan video ile birlikte PS Vita'dan ilham alan oyun konsolunun en önemli özelliği açıklığa kavuştu.

RG Vita Pro, Çift İşletim Sistemiyle Gelecek

Anbernic tarafından paylaşıldıktan kısa bir süre sonra kaldırılan videoya göre RG Vita Pro, çift işletim sistemi ile beraber gelecek. Hem Android hem de Linux çalıştıracak. Bu gelişme, yeni konsolu bekleyen oyuncular açısından büyük sürpriz oldu. Bir sızıntıda cihazın Linux işletim sistemi ile çalıştığı görülmüştü. Android'in ikinci işletim sistemi olarak geleceği bir cihaz olacağına değinilmemişti.

Standart model RG Vita'ya gelecek olursak, söz konusu cihazda Pro model gibi ikinci bir seçenek olmayacak. Kullanıcılar, Android 12 çalıştıran bir cihaza sahip olacak. Bu da Pro versiyonunun standart sürüme kıyasla çok daha kullanışlı olacağına işaret ediyor. Bu arada Anbernic daha önce RG353P gibi modellerde de çift işletim sistemi tercih etmişti.

RG Vita Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran: 5,46 inç IPS

5,46 inç IPS Çözünürlük: 1080 x 1920 piksel

1080 x 1920 piksel Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz İşlemci: Rockchip RK3576 (8 nm)

Rockchip RK3576 (8 nm) Çekirdek Yapısı: 8 çekirdek (4x Cortex-A72 & 4x Cortex-A53)

8 çekirdek (4x Cortex-A72 & 4x Cortex-A53) Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Şarj Desteği: 18W

18W Bağlantı: Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 5

Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 5 Tasarım: Nostaljik PS Vita stili

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre RG Vita Pro, 5,46 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, IPS ekran üzerinde 1080 x 1920 piksel çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sağlayacak. RG Vita'nın ise 720 x 1280 piksel çözünürlük sunan bir ekranla beraber geleceği belirtilmişti. Bu, Pro modelin standart modele göre daha büyük avantajla geleceğini gösteriyor.

Cihaz, Rockchip RK3576 işlemcisinden güç alacak. 8 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide dört adet Cortex-A72 ve dört adet Cortex-A53 olmak üzere sekiz çekirdek yer alıyor. Çok güçlü bir işlemcisi olmasa da konsolun hangi tür oyunları çalıştıracağı (hemen hemen tüm PSP oyunları, pek çok PlayStation 2 oyunu vb.) göz önünde bulundurulduğunda yeterli olduğu söylenebilir. Fikir vermesi açısından not düşmekte fayda var: Standart modelde Unisoc T618 işlemcisi tercih edilecek.

El konsolu, 4 GB RAM'a sahip olacak. 18W şarj desteği sunacağı belirtilen cihaz, 5.000 mAh batarya kapasitesi ile beraber gelecek. Ayrıca cihazın Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 5 desteği sunması bekleniyor. Öte yandan cihazın arkasında yer alan iki düğme de dahil olmak üzere nostaljik tasarıma birkaç önemli dokunuşta bulunulacağını belirtelim. Böylece PS Vita'nın nostaljik hissiyatına biraz farklılık getirecek.

RG Vita Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Anbernic'in son videoyu yayınladıktan kısa bir süre sonra kaldırması, cihazın tanıtımının yanlışlıkla planlanandan daha erken yapıldığını gösteriyor. Bu da RG Vita Pro'nun çok yakın bir zamanda tanıtılacağına işaret ediyor. Henüz net bir tarih paylaşılmasa da Mart ayının ortalarına doğru cihazın tanıtımının gerçekleştirilmesi muhtemel görünüyor.

RG Vita Pro, Türkiye'de Satılacak mı?

Anbernic'in pek çok oyun konsolu şimdiye kadar Türkiye'de çeşitli mağazalar üzerinden satışa sunuldu. RG Vita Pro'nun nostaljik önemi göz önünde bulundurulduğunda bu modelin de piyasaya sürülmesinden bir süre sonra Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulması olası. Konuya ilişkin şimdiye kadar açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Her ne kadar retro oyunlar oynamaktan hoşlanmasam da bu tür oyun konsollar her zaman dikkatimi çekmiştir. Anbernic'in oyun konsolu da tasarımı itibarıyla beni eski günlere götürüyor. Büyük ekran yerine küçük ekran tercih eden ve eski oyunlara ilgisi olan kişilerin beğenisini kazanacağından eminim.