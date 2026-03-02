Lenovo 165Hz Ekranlı Tablet Tanıttı! Dev Batarya, 16 GB RAM ve Dahası

Lenovo, MWC 2026 etkinliğinde Legion Tab 2026 isimli yeni bir tablet tanıttı. Bununla beraber Legion Tab 2026'nın özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Tablette Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunuyor. Tablet ayrıca dev batarya ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Lenovo Legion Tab 2026'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 8,8 inç

8,8 inç Ekran Çözünürlüğü: 1904 x 3040 piksel

1904 x 3040 piksel Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Parlaklığı: 750 nit

750 nit İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm)

Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) GPU: Adreno 840

Adreno 840 RAM: 12 GB / 16 GB LPDDR5T

12 GB / 16 GB LPDDR5T Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 4.1 Pro

256 GB / 512 GB UFS 4.1 Pro Arka Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 9000 mAh

9000 mAh Hızlı Şarj: 68W

68W Ağırlık: 360 gram

360 gram Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 7 (802.11 ax, 2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 6.0

Lenovo Legion Tab 2026'nın Ekran Özellikleri Neler?

8,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Lenovo Legion Tab 2026, LCD ekran üzerinde 1904 x 3040 piksel çözünürlük, 750 nit maksimum parlaklık ve 165Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Bu da hem oyun oynarken hem de film ve dizi izlerken önemli bir avantaj sağlıyor.

2024'te tanıtılan Lenovo Legion Tab modelinde 8,8 inç ekran büyüklüğü, 1600 x 2560 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, IPS LCD ekran ve yaklaşık 343 PPI piksel yoğunluğu tercih edilmişti. Dolayısıyla 2026 modelinde öncekine kıyasla hem daha yüksek çözünürlük hem de daha yüksek yenileme hızı mevcut.

Lenovo Legion Tab 2026'nın İşlemcisi Nasıl?

Lenovo Legion Tab 2026'da Snapdragon 8​ Gen 5 işlemcisi bulunuyor. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu güçlü işlemci sayesinde en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabiliyor.

Lenovo Legion Tab 2026'nın Bataryası Kaç mAh?

Lenovo Legion Tab 2026, 9000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu dev batarya sayesinde tablet uzun pil ömrü sunacak. Böylece tableti sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Tablet ayrıca 6W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. 2024'te tanıtılan Legion Tab modelinde ise 6550 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği yer alıyor.

Lenovo Legion Tab 2026'nın Fiyatı Ne Kadar?

En iyi oyun tabletleri arasında yerini alan Lenovo Legion Tab 2026 için 999 euro (51.743 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Tablet, siyah, beyaz ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor. Türkiye'de Lenovo marka tabletler satılıyor. Dolayısıyla Legion Tab 2026'nın da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak Lenovo Legion Tab 2026'nın oldukça iddialı bir tablet olduğunu söyleyebilirim. Güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı, üst düzey bir oyun deneyimi sunuyor. Gelişmiş soğutma sistemi ise tabletin her zaman serin kalmasını sağlayarak sıcaklık kaynaklı performans kaybını önlüyor.

Dev batarya, tabletin uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor ve böylece oyun keyfi yarıda kesilmiyor. Bence bu tablette LCD yerine OLED ekran tercih edilseydi daha iyi olurdu. OLED, LCD'ye kıyasla daha yüksek kontrast oranı ve daha canlı renkler sunarak ekran deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyor.