Andor'un 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı! Yeni Sezon İçin Tarih Verildi

Andor dizisinin ilk sezonu 21 Eylül 2022 tarihinde yayınlanmaya başladı ve 23 Kasım 2022 tarihinde sona erdi. Toplamda 12 bölümden oluşan ilk sezon büyük beğeni toplamıştı. Dizinin hayranları yeni sezonu merakla beklemeye başlamıştı. Peki, Andor 2. sezonu ne zaman çıkacak?

Andor'un 2. Sezon Fragmanı Paylaşıldı

Star Wars'un resmî YouTube kanalı üzerinden Andor dizisinin yeni sezonuna dair bir video yayınlandı. 1 dakika 35 saniye uzunluğundaki fragman, yeni sezon hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Görünüşe göre yeni sezon, aksiyon dolu sahnelere ev sahipliği yapacak.

Andor 2. Sezon Yayın Tarihi

Star Wars evreninde geçen Andor'un yeni sezonu 22 Nisan tarihinde yayınlanmaya başlayacak.

Andor Oyuncuları

Diego Luna

Alan Tudyk

Kyle Soller

Stellan Skarsgård

Denise Gough

Genevieve O'Reilly

Adria Arjona

Varada Sethu

Faye Marsay

Jacob James Beswick

Elizabeth Dulau

Anton Lesser

Dizide Diego Luna "Cassian Andor" karakterini, Alan Tudyk "K-2SO" karakterini, Kyle Soller "Syril Karn" karakterini, Stellan Skarsgård "Luthen Rael" karakterini, Denise Gough ise "Dedra Meero" karakterini canlandırıyor.

Andor Konusu

Andor, Galaktik İmparatorluk'a karşı mücadele eden Cassian Andor'un tehlike dolu maceralarını konu alıyor.

Andor Dizisi Nasıl ve Nereden İzlenir?

Andor dizisinin tüm bölümlerini Disney+ üzerinden izleyebilirsiniz. Belirli bir ücret karşılığında Disney+ aboneliği alarak kütüphanedeki içeriklere erişebilirsiniz.