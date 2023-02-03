"Telefonu Nasıl Webcam Olarak Kullanacağım" Derdine Son: İşte Android 14'ün Yeni Özelliği!

Görünüşe göre Google, Android 14 cihazlarının dizüstü veya masaüstü bilgisayarınız için bir webcam olarak kolayca kullanılabilmesini planlıyor.

Pandemi vurduğunda ve milyonlarca insan aniden evden çalışmaya başladığında, video konferans uygulamaları meslektaşlarımız, arkadaşlarımız ve ailemizle bağlantıda kalmamızın temel yollarından biri hâline geldi. Webcam kullanımındaki bu ani patlamayla birlikte, özel bir USB kameraya yatırım yapmaya gerek kalmadan daha iyi video kalitesi sağlamak için yeni çözümlere ihtiyaç duyuldu ve hızla üretildi.

Bunun en iyi örneği, bir iOS veya Android cihazı Windows veya Mac bilgisayarda webcam olarak kolayca kullanmanızı sağlayan Camo uygulamasıdır. O zamandan beri Apple gibi şirketler bu işlevi kendi cihazlarına yerleştirmek için çalıştılar. Mishaal Rahman tarafından tespit edilen yeni kod değişikliklerine göre Google, Camo uygulamasına ve Apple'ın "Devamlılık Kamerası"na karşı kendi cevabı üzerinde çalışıyor.

Android 14 ile Telefonu Webcam Olarak Kullanmak Oldukça Kolay Olacak

"DeviceAsWebcam" olarak adlandırılan ve devam etmekte olan proje, bir Android cihazı takıp webcam olarak kullanmanıza olanak tanıyor. Daha da önemlisi, Google çok sayıda cihazda çalışması gereken "USB Video Class" ya da "UVC" standardını tercih ettiği için, bu aşamada Android telefonunuzu webcam olarak nasıl kullanmaya karar vereceğiniz konusunda herhangi bir sınırlama yok gibi görünüyor.

Anack burada önemli nokta Camo gibi bir uygulamanın aksine, bunun bir sistem uygulaması olması gerekiyor, yani Google Android'e hazır genel bir uygulama oluşturmazsa, üreticilerin kendi uygulamalarını sağlamaları gerekecek.

Durum böyle olunca, hangi telefonların webcam olarak kullanılmayı destekleyeceği şu anda tam olarak belli değil. Benzer şekilde bu yeni webcam işlevinin Android 14 için zamanında hazır olabileceğini varsaymak iyi bir tahmin olsa da, Geliştirici Önizleme süreci başlayana kadar muhtemelen daha fazla bilgi sahibi olamayacağız.