Android 13 Güncellemesi Alacak Tüm Akıllı Telefon Modelleri
Android 13 işletim sisteminin yeni güncellemesini alacak tüm telefon modelleri haberimizin devamında yer alıyor.
Teknoloji devi Google tarafından geliştirlen Android 13 işletim sistemi, en popüler olan sistemlerden birisi oldu. Android'in dünya genelindeki pazar payı %60'ın üzerinde olması ile dikkat çekiyor. iPhone cihazlar dışındaki tüm telefon modelleri çoğunlukla Android işletim sistemi tabanlı ve yeni güncelleme geleceği zaman marka ve model bazlı dağıtım gerçekleştiriliyor.
Samsung, Oppo, Xiaomi, Realme, Vivo ve daha pek çok markanın Android modelleri One IU ve MIUI arayüzlerine güncelleme alıyor. Her sürüm için markaların model bazlı optimizasyon yaptığını da söylemekte fayda var.
Android 13 Güncellemesi Alacak Samsung Modelleri
- Galaxy S22 5G
- Galaxy S22+ 5G
- Galaxy S22 Ultra 5G
- Galaxy S21 5G
- Galaxy S21+ 5G
- Galaxy S21 Ultra 5G
- Galaxy S21 FE 5G
- Galaxy S20 LTE/5G
- Galaxy S20+ LTE/5G
- Galaxy S20 Ultra 5G
- Galaxy S20 FE LTE/5G
Samsung Galaxy S23 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Samsung Galaxy S23 özellikleri, çok sayıda kişi tarafından en fazla merak edilen konuların başında geliyor. Bu yazıda Galaxy S serisinin yeni akıllı telefon modelleri hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız.
Android 13 Güncellemesi Alacak Xiaomi Modelleri
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi Pad 5
- Mi 10S
- Mi 11i
- Mi 11X Pro
- Mi 11
- Mi 11 Pro
- Mi 11 Ultra
- Xiaomi 11T
- Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi 11X/ Hypercharge
- Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi 12X
- Redmi 10/ Prime/ 2022/ Prime 2022
- Redmi Note 10
- Redmi Note 10S
- Redmi Note 10 Pro/ Pro 5G
- Redmi Note 10 Pro Max
- POCO F3
- POCO GT
- POCO X3 GT
- POCO X3 Pro
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Android 13 Güncellemesi Alacak Google Pixel Modelleri
- Pixel 4
- Pixel 4 XL
- Pixel 4a
- Pixel 4a (5G)
- Pixel 5
- Pixel 5a
- Pixel 6
- Pixel 6 Pro
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Android 13 Güncellemesi Alacak Vivo Modelleri
- Vivo X80
- Vivo X80 Pro
- Vivo X70
- Vivo X70 Pro
- Vivo X70 Pro+
- Vivo X Note
- Vivo X Fold
- Vivo X60t Pro+
- Vivo X60
- Vivo X60 Pro
- Vivo X60 Pro+
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Android 13 Güncellemesi Alacak OnePlus Modelleri
- OnePlus 10 Pro
- OnePlus 10R
- OnePlus Ace
- OnePlus 9RT
- OnePlus 9
- OnePlus 9 Pro
- OnePlus 9R
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Android 13 Güncellemesi Alacak Oppo Modelleri
- Oppo Find X5
- OPPO Find X5 Pro 5G (Android 13 Beta 1 received)
- OPPO Reno7 5G
- OPPO Reno7 Z 5G
- OPPO Reno7 Pro 5G
- OPPO Reno 6
İddia: Oppo Türkiye'deki Üretimine Ara Verdi
2021 yılında Türkiye operasyonlarını başlatan Oppo, kısa sürede yaşanan bazı olaylar sonrasında gündeme oturmuştu. Hızlı bir işe alım sürecinden sonra 2022'nin başında yüzlerce kişiyi işten çıkardığı iddia edilen şirket, yaşanan sorunlara rağmen Türkiye pazarında uzun vadeli olarak kalmayı planladığını açıklamıştı.
Android 13 Güncellemesi Alacak Realme Modelleri
- Realme GT 2 Pro
- Realme X7 Max
- Realme X7 Max Pro Extreme
- Realme GT Neo 3
- Realme GT 2
- Realme GT
- Realme GT Neo
- Realme GT Neo Flash
- Realme GT Neo 2
- Realme GT Neo 2 DBCE
- Realme GT Neo 2T
- Realme GT Master E
- Realme GT MEE
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