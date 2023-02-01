Android 13 Güncellemesi Alacak Tüm Akıllı Telefon Modelleri

Teknoloji devi Google tarafından geliştirlen Android 13 işletim sistemi, en popüler olan sistemlerden birisi oldu. Android'in dünya genelindeki pazar payı %60'ın üzerinde olması ile dikkat çekiyor. iPhone cihazlar dışındaki tüm telefon modelleri çoğunlukla Android işletim sistemi tabanlı ve yeni güncelleme geleceği zaman marka ve model bazlı dağıtım gerçekleştiriliyor.

Samsung, Oppo, Xiaomi, Realme, Vivo ve daha pek çok markanın Android modelleri One IU ve MIUI arayüzlerine güncelleme alıyor. Her sürüm için markaların model bazlı optimizasyon yaptığını da söylemekte fayda var.

Android 13 Güncellemesi Alacak Samsung Modelleri

Galaxy S22 5G

Galaxy S22+ 5G

Galaxy S22 Ultra 5G

Galaxy S21 5G

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy S21 FE 5G

Galaxy S20 LTE/5G

Galaxy S20+ LTE/5G

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20 FE LTE/5G

Android 13 Güncellemesi Alacak Xiaomi Modelleri

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi Pad 5

Mi 10S

Mi 11i

Mi 11X Pro

Mi 11

Mi 11 Pro

Mi 11 Ultra

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11X/ Hypercharge

Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12X

Redmi 10/ Prime/ 2022/ Prime 2022

Redmi Note 10

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 Pro/ Pro 5G

Redmi Note 10 Pro Max

POCO F3

POCO GT

POCO X3 GT

POCO X3 Pro

Android 13 Güncellemesi Alacak Google Pixel Modelleri

Pixel 4

Pixel 4 XL

Pixel 4a

Pixel 4a (5G)

Pixel 5

Pixel 5a

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Android 13 Güncellemesi Alacak Vivo Modelleri

Vivo X80

Vivo X80 Pro

Vivo X70

Vivo X70 Pro

Vivo X70 Pro+

Vivo X Note

Vivo X Fold

Vivo X60t Pro+

Vivo X60

Vivo X60 Pro

Vivo X60 Pro+

Android 13 Güncellemesi Alacak OnePlus Modelleri

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10R

OnePlus Ace

OnePlus 9RT

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9R

Android 13 Güncellemesi Alacak Oppo Modelleri

Oppo Find X5

OPPO Find X5 Pro 5G (Android 13 Beta 1 received)

OPPO Reno7 5G

OPPO Reno7 Z 5G

OPPO Reno7 Pro 5G

OPPO Reno 6

Android 13 Güncellemesi Alacak Realme Modelleri