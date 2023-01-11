Google, Android'de eSIM Transferlerini Kolaylaştırmaya Çalışıyor

Google kısa bir süre önce desteklenen Pixel cihazlarına, temelde bir dizi değişiklik içeren ikinci Android 13 QPR2 beta güncellemesini sundu. Mishaal Rahman'a göre bu değişiklikler arasında 'euicc.seamless_transfer_enabled_in_non_qs' adlı yeni bir sistem özelliği var ve bu da Android'in yakında kesintisiz eSIM transferleri için destek kazanabileceğini gösteriyor.

Şu anda Android kullanıcılarının eSIM profillerini eski telefonlarında devre dışı bırakmaları ve yeni telefonlarında etkinleştirmeleri gerekiyor. Bu işlem çoğu zaman sorunsuz yürütülebilen bir sistem değil ve kullanıcının eSIM'i yeni telefonunda etkinleştirmek için operatörüyle iletişime geçmesini gerektirebiliyor. Buna karşılık iOS, kullanıcıların operatörleriyle iletişime geçmeden eski iPhone'larındaki fiziksel veya eSIM'leri yeni bir modele aktarmalarına olanak tanıyan yerleşik bir Hızlı Aktarım özelliği sunuyor. Görünüşe göre Google bu iOS özelliğinden ilham alıyor ve benzer bir işlevi Android'e getirmek için çalışıyor.

eSIM Transferini Kolaylaştırmanın Faydaları Neler?

You might soon be able to transfer an eSIM profile from an old Android phone to a new phone, or convert a profile on a physical SIM card into an eSIM profile. Support for transferring profiles is being implemented in Google's SIM Manager app the LPA on Pixel and many GMS devices. — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) January 9, 2023

Bu özellik, Pixel telefonlardaki SIM Manager uygulamasında ve Google Mobile Services ile birlikte gelen diğer bazı telefonlarda uygulanıyor ancak tüm detaylar henüz mevcut değil. Google'ın Pixel serisinin hem eSIM profil aktarımlarını hem de fiziksel bir SIM'i eSIM profiline dönüştürmeyi desteklemesi muhtemel. Diğer OEM'lerin cihazları da eSIM profil aktarımları için destek alacak ancak fiziksel bir SIM'i eSIM profiline dönüştürme özelliği yalnızca birkaç modelle sınırlı olabilir.

Google'ın bu özelliği ne zaman yayınlamayı planladığı henüz belli değil. Özellik Mart ayında Pixel Feature Drop ile ya da yılın ilerleyen dönemlerinde Android 14 ile gelebilir. Şirket henüz konuyla ilgili yorum yapmadı ve daha fazla bilginin ne zaman sunulacağı bilinmiyor.

Genel olarak bu özellik, kullanıcıların operatörleriyle iletişime geçip aktivasyon yapmalarını gerektirmeyerek eSIM profilinin yeni telefona geçişini çok daha kolay ve sorunsuz hâle getirecek. Bu da geçiş sürecini çok daha kullanıcı dostu ve daha az zaman alıcı hâle getirebilir.