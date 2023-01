Google, Android'de eSIM Transferlerini Kolaylaştırmaya Çalışıyor

Google kısa bir süre önce desteklenen Pixel cihazlarına, temelde bir dizi değişiklik içeren ikinci Android 13 QPR2 beta güncellemesini sundu. Mishaal Rahman'a göre bu değişiklikler arasında 'euicc.seamless_transfer_enabled_in_non_qs' adlı yeni bir sistem özelliği var ve bu da Android'in yakında kesintisiz eSIM transferleri için destek kazanabileceğini gösteriyor.

Şu anda Android kullanıcılarının eSIM profillerini eski telefonlarında devre dışı bırakmaları ve yeni telefonlarında etkinleştirmeleri gerekiyor. Bu işlem çoğu zaman sorunsuz yürütülebilen bir sistem değil ve kullanıcının eSIM'i yeni telefonunda etkinleştirmek için operatörüyle iletişime geçmesini gerektirebiliyor. Buna karşılık iOS, kullanıcıların operatörleriyle iletişime geçmeden eski iPhone'larındaki fiziksel veya eSIM'leri yeni bir modele aktarmalarına olanak tanıyan yerleşik bir Hızlı Aktarım özelliği sunuyor. Görünüşe göre Google bu iOS özelliğinden ilham alıyor ve benzer bir işlevi Android'e getirmek için çalışıyor.

You might soon be able to transfer an eSIM profile from an old Android phone to a new phone, or convert a profile on a physical SIM card into an eSIM profile. Support for transferring profiles is being implemented in Google's SIM Manager app the LPA on Pixel and many GMS devices.