iPhone 17 Pro'nun Yeni Kamera Bar Tasarımı Sızdırıldı

Apple'ın merakla beklenen yeni modeli iPhone 17 Pro için yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Söylenenlere göre yeni cihazın arkasında tamamen değişik bir tasarım tercih edilecek ve üst barda tam üç tane kamera yer alacak. Ancak bu kameralar alışılmış üçgen yerleşim düzeninde değil, dörtgen şekilli yeni bir kamera barı içinde yer alacak.

Jon Prosser, yaptığı açıklamada, bu yeni tasarımda kamera barının önceki sızıntılardan daha büyük olduğunu belirtti. Kamera lensleri, barın sol tarafına yerleştirilmişken, sağ tarafa ise LED flaş, arka mikrofon ve LiDAR Tarayıcı dikey olarak sıralanmış.

Kamera barının daha koyu bir renk tonunda olacağı da belirtiliyor, bu da cihazın geri kalan kısmıyla iki tonlu bir bitiş çizgisi çekerek estetik bir tat kazandıracak.

Diğer iPhone 17 Modelleri de Değişecek mi?

Bu yeni kamera düzeninin, iPhone 17 Pro Max modeline de uzanması bekleniyor. Ama Prosser bu durumu tam olarak onaylamadı. Ultra ince bir model olan iPhone 17 Air'in de tek bir kamera ile arka kamera barına sahip olması söylentileri arasında.

Google'ın Pixel 9 ve Pixel 9 Pro modellerinde de arka kamera barı kullanılıyor, ancak bu modeldeki lensler yatay bir şekilde sıralanmış. Apple'ın tasarım farkını burada ortaya koymaya çalıştığını bariz bir şekilde görebiliyoruz.

En düşük model olan iPhone 17 için bu kamera barının olup olmayacağı henüz netleşmiş değil, ancak tutarlılık açısından büyük ihtimalle bu özellik en alt modelde de yer alacak.

iPhone 17 Serisi Ne Zaman Çıkacak?

Apple'ın iPhone 17 serisini Eylül 2025'te duyurması bekleniyor. Yeni tasarım detayları ve özellikle kamera barıyla ilgili daha fazla bilgi, önümüzdeki haftalarda sızabilir. Peki bu sızıntılara ne kadar güvenebiliriz?

Jon Prosser teknoloji dünyasında uzun yıllardır tanınan bir isim ve Apple ile ilgili geçmişte doğru tahminleri olduğu kadar yanlış tahminleri de bulunuyor. Örneğin, 2020'de AirTag'in tasarımını ilk sızdıran kişi oldu ve iPad mini 6 hakkında birçok doğru bilgi verdi ama Apple Watch Series 7'nin düz kenarlarla çıkacağına dair tahminini doğru tutturamamıştı.

Tüm bunların sızıntı olduğunu ve finalde ortaya çıkacak ürünün farklı olabilme ihtimali olduğunu ayrıca hatırlatalım.