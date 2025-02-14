WhatsApp'a Yeni Özellik Geldi! Sohbetler Artık Daha Eğlenceli

En popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp yeni bir özelliğe kavuştu. Bu özellik, kullanıcılara yeni özelleştirme seçenekleri ve hazır temalar sunarak daha eğlenceli bir deneyim elde edilmesine yardım ediyor.

WhatsApp Yeni Özelliği ile Deneyimi Üst Seviyeye Çıkarıyor

Kullanıcıların geri bildirimine önem veren ve bu doğrultuda uygulamaya yenilikler getirmeye devam eden WhatsApp yeni sohbet temaları ve özelleştirme seçenekleri sundu. Şu anda aralarında seçim yapabileceğiniz çok sayıda sohbet teması bulunuyor.

Sohbet temasını seçtikten sonra arka plan parlaklığını ve mesaj baloncuklarının rengini de belirleyebilirsiniz. Sohbet temalarında duvar kâğıtları bulunuyor ancak hoşunuza gitmezse düz renk belirleme imkânına da sahipsiniz.

Sohbet temalarında olduğu gibi düz renklerin de parlaklığını ayarlayabilirsiniz. Parlaklığı ayarlama seçeneği önemli çünkü bu sayede mesajların daha görünür hâle gelmesini sağlayabilirsiniz.

Yaptığınız tüm değişikliklerin yalnızca o sohbet penceresi için geçerli olduğunu belirtelim. Dolayısıyla her sohbet için farklı özelleştirme yapabilir ve böylece daha keyifli bir kullanım elde edebilirsiniz.

İlk olarak geçtiğimiz yılın eylül ayında beta olarak sunulan özellik şu anda tüm kullanıcılara sunuldu. Android ve iOS cihazları üzerinden bu özellik artık kullanılabiliyor. Özelliği kullanmak için bir sohbet penceresi açıp üç nokta simgesine dokunun. "Sohbet teması" seçeneğini seçtiğinizde çeşitli temalar ve özelleştirme araçlarını göreceksiniz.