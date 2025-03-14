Android 16 Beta 3 Çıktı: 10 Yıllık iPhone Özelliği Android Kullanıcılarına Göz Kırptı

Google, Android 16'yı tanıtmak için adeta gün sayıyor. Şirketin 20-21 Mayıs'ta gerçekleştireceği I/O etkinliğinde gösterilmesi ve Haziran 2025'te çıkışını yapması beklenen yeni sürüm, bir yandan da beta kullanıcılarıyla test ediliyor. Son olarak Google, Android 16 Beta 3'ü kullanıcılara sunarak yeni işletim sisteminin final sürümüne bir adım daha yaklaştı. İşte en yeni Android sürümünün en yeni özellikleri!

Android 16 Beta 3 Çıktı! İşte Tüm Yenilikler

Bir süredir test aşamasında olan Android 16'nın yeni sürümü çıktı. Android 16 Beta 3 olarak adlandırılan versiyon, Google Pixel 6 ve üzeri modeller için indirilebilir durumda. Android 16 Beta 3 güncellemesi, Pixel kullanıcılarına pil sağlığı takibi ve ağ güvenliği gibi dikkat çekici yenilikler ve özellikler sunuyor. Bu sürümde öne çıkan ve kullanıcıların günlük yaşamını kolaylaştıracak özelliklerden bazıları ise şu şekilde:

Pil Sağlığı Özelliği Android'e Geldi

Apple her ne kadar kullanıcılarına yeterli özgürlüğü sunmaması ve kapalı bir ekosistem olmasıyla eleştirilse de bazı konularda rakiplerinin çok ilerisinde. Bunlardan biri de kuşkusuz Apple ürünlerinde yer alan ve batarayanızın durumunu takip etmenizi sağlayan "Pil Sağlığı" özelliği. Bir süredir bu özelliğin Android'e gelmesi bekleniyordu.

Android 16 Beta 3 ile bu nihayet gerçekleşti. Ayarlar menüsüne eklenen yeni bir sayfa ile artık sistem, pilin orijinal kapasitesine kıyasla mevcut durumunu yüzdesel olarak gösteriyor. Kullanıcılar ayrıca pil sağlığını korumaya yönelik ipuçlara da buradan ulaşabiliyor.

Android, İşitme Cihazı Kullananlar'ın Hayatını Kolaylaştıracak

Android 16 Beta 3, işirme cihazına ihtiyaç duyan kullanıcıların da hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Yeni eklenen Auracast desteğ sayesinde kullanıcılar; havaalanı, konser alanı veya sınıf gibi ortamlarda yapılan ses yayınları kullanıcıların cihazını bağlanbilecek.

Böylelikle engelli kullanıcılar için engelsiz bir dünya hedefine bir adım daha atılmış olacak. Kullanıcılar Bluetooth üzerinden kablosuz bir şekilde halka açık anonslara ve yayınlara anında erişim sağlayabilecek. Elbette ki bunun için Android 16 güncellemesi alan/alacak bir telefona ihtiyaç olduğunun altını çizmekte fayda var.

Android 16 ile Okunabilirlik Sorunu Ortadan Kalkıyor

Androi 16 Beta 3 ile gelen bir başka özellik de görme sorunu yaşayan kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak gibi duruyor. Metinleri okumakta zorlanan görme engelli ve yaşlı kullanııcları düşünen Google, yeni sürümle birlikte "konturlu metin" özelliğini de test etmeye başladı.

Konturlu metin, yazıların etrafını (örneğin) siyah bir çizgi ile kaplayarak metni yüksek kontrastlı bir arka planla birleştiren bir tasarım tercihi. Bu özellik sayesinde yaşlı ve kısmi görme engelli kullanıcılar başta olmak üzere metni seçmekte zorlanan tüm kullanıcılar için daha okunabilir bir deneyim hedefleniyor. Önceki sürümlerdeki yüksek kontrast modunun yerini alan bu yenilik, kullanıcı dostu arayüzüyle dikkat çekiyor.

Apple ve Google Tarihi Bir İş Birliği ile Yıllardır Beklenen Özelliği Getirdi TEKNOLOJİ Apple, uzun süredir beklenen bir hamle yaparak Android kullanıcılarıyla şifreli RCS mesajlaşmayı destekleyeceğini duyurdu. Yeşil baloncuklu sohbetler güvende.

Ağ Güvenliği Artıyor

Android 16 Beta 3'te yer alan bir diğer öne çıkan özellik ise uygulama izinleri ve ağ güvenliği konusundaki endişeleri ortadan kaldırıyor. Artık internet erişimi olan uygulamalar yerel ağdaki cihaz ve dosyalara otomatik olarak ulaşamayacak.

Bunun için ayrı bir izin talep edilecek. Bu adım kullanıcıların kişisel veri paylaşımı üzerindeki kontrolünü artırarak gizlilik standartlarını yükseltiyor. Peki sizin Android 16 Beta 4 ile birlikte görmek istediğiniz özellikler neler? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.