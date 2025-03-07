Telefonlarınızı Kilitliyken Bile Kullanmanızı Sağlayacak Yenilik Geliyor

Android 16 bazlı telefon sahiplerini sevindirecek bir haber geldi: Kilitleme ekranı widget'ları.

Düşününce bu aslında köklü bir yenilik sayılmaz. Daha önceki Android sürümlerinde buna benzer bir özellik sunuldu ama zaman içinde kaldırılmıştı. Google, bugünün modern dokunuşlarıyla bezediği widget sistemini kullanıcıların hizmetine sunmaya hazırlanarak geçmişi yeniden gerçekleştirecek. Peki neden? Kullanıcı deneyimini daha pratik hale getirmek için.

Widget'lar Neye Yarıyor?

Kilitleme ekranı widget'ları, Android 16 ve sonrasını destekleyen tüm cihazlarda kullanılabilecek ama özelliğin tam anlamıyla hayata geçmesi için donanım üreticilerinin de güncellemeleri hızlı bir şekilde yayınlaması gerekecek.

Widget'lar ile yapabilecekleriniz şunlar:

Takviminizdeki etkinliklere hızlıca göz atabileceksiniz.

Müzik çaları kontrol edebileceksiniz.

Hava durumunu kontrol edebileceksiniz.

Borsa takibi yapabileceksiniz.

Akıllı ev aletlerinizi kontrol edebileceksiniz.

El altında olmasını istediğiniz her şeyi widget olarak ekleyebileceksiniz.

Pixel Tablet'te kilitleme ekranı widget'ları, ana ekrandan sağa kaydırılarak erişilebilir durumda. Ancak telefonlarda bu özellik şimdilik sadece ekran koruyucu modunda kullanılabiliyor. Yani telefonunuz şarj olurken veya dock'ta dururken widget'lara erişebiliyorsunuz.

Yine tabletlerde iki sıralı bir ızgara şeklinde bir düzen mevcuttu. Telefonlarda ise dikey bir sıralama olacak ve ekranda sadece birkaç widget görünecek. Diğerlerine ulaşmak için ekranları kaydırmanız gerekecek. Böylelikle ekranı küçük olan telefonlar da widget'lardan nasiplenmiş olacak.