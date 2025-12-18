Android Kullanıcıları Dikkat: Bu Bildirimi Görüyorsanı İzleniyorsunuz Demektir

Akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Ancak sahip olduğumuz en büyük yardımcımız olan bu cihazlar bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Gizlilik, akıllı telefonlarımızın neden olduğu en büyük endişe. Yine de endişelenmenize gerek yok. Android 16'nın yeni özelliği gizliliğinizi korumanıza yardımcı olacak.

Android 16 Bir Uygulama Konum, Mikrofon ve Kameraya Eriştiğinde Size Bildirecek

Google, Android'e yeni özellikler kazandırmaya devam ediyor. Üstelik kulağa ne kadar ironik gelse de bu özelliklerden bazıları gizlilik üzerine. Şirketin Android 16 QPR3 Beta sürümünde test ettiği son özellik, konumunuza erişen bir uygulama olduğunda sizi bilgilendirecek.

Akıllı telefonlarımıza indirdiğimiz her oyun ve uygulama, bizden pek çok farklı sisteme erişmek için istiyor. Ancak çok azımız bu izinleri gerçekten okuyarak ya da ne olduğunu anlayarak izin veriyoruz.

Sonuç ise uyurken rahatlatan sesler dinlemek için indirdiğiniz uygulamanın bile konumunuza, kameranıza, dosyalarınıza ve daha pek çok verinize erişmesi. Mavi Nokta özelliği ise size bu erişimler hakkında fikir verecek.

Aslında Mavi Nokta yeni bir fikir değil. Google, Android 12 ile birlikte bir uygulamanın kamera ya da mikrofonunuza eriştiğini gösteren Yeşil Nokta özelliğini kullanıma sunmuştu. Hatta banzer bir özellik iPhone'larda da var.

Mavi Nokta da oldukça benzer çalışıyor. Herhangi bir oyun ya da uygulama konum servislerinize eriştiğinde ekranda mavi bir nokta şeklinde bir bildirim görünecek. Sadece konum değil, kamera ve mikrofon erişimi Mavi Nokta özelliği ile birleşecek.

Kullanıcılar hangi uygulamanın bu üç bölümden birine eriştiğini görebiilecek ve isterse buna bir önlem alabilecek. Henüz test aşamasında olan bu özelliğin Mart 2026'da tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.