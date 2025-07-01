Yarış Başladı: İşte Android 16 Güncellemesi Sunacak İlk Marka!

Google, 10 Haziran’da Android 16’yı resmen yayımladı. Markalar da bu yeni sürümü kullanıcılarına ulaştırmak için hummalı bir çalışma yürütüyor. Android dünyasında ilk güncellemeyi doğal olarak Google’ın sunması şaşırtmadı. Peki diğer üreticiler ne durumda?

Samsung, Galaxy S25 serisi için Android 16 çalışmalarına başlamış olsa da henüz dağıtıma başlamadı. Peki Android 16’yı Google’dan sonra ilk sunacak marka hangisi olacak? İşte detaylar…

Android 16 Sunacak İlk Marka

Realme’nin açıklamasına göre şirket, yakında Realme GT 7 serisindeki Pro modele Android 16 güncellemesini sunarak ilk markalardan biri olmayı hedefliyor. Çin merkezli firmanın hedefine ulaşması bekleniyor. Bunu hep birlikte göreceğiz.

GT 7 Pro’nun Android 16 tabanlı Realme UI 7 güncellemesini alacak olması pek de beklenmedik değil. Zira cihaz, Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle geliyor. Öte yandan MediaTek Dimensity 9400e ve Dimensity 8400 kullanan Realme GT 7 ve GT 7T modellerinin de kısa süre içinde yeni yazılıma kavuşması bekleniyor.

Marka, GT 7 serisini güncelledikten sonra rotasını GT 6 ailesine çevirecek ve burada da GT 6 ile GT 6T öncelikli olacak.

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