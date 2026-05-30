Kalem Destekli Tablet Duyuruldu! OLED Ekran ve 8000 mAh Bataryası Var

Acer, Iconia Duo S12'yi duyurdu. Bununla birlikte tabletin özellikleri ve tasarımı belli oldu fakat fiyat etiketi açıklanmadı. Çok şık bir görünüme sahip olan tablette Qualcomm tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. 8 GB RAM'e sahip cihaz ayrıca OLED ekran sayesinde çok canlı renklere sahip.

Acer Iconia Duo S12'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 12,2 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1840 x 2800 piksel

1840 x 2800 piksel Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Parlaklığı: 600 nit

600 nit Renk Gamı: %100 DCI-P3

Renk Gamı: %100 DCI-P3 İşlemci: Dimensity 7400

Dimensity 7400 RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB'a kadar

256 GB'a kadar Arka Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 8.000 mAh

Kalınlık: 6,5 mm

6,5 mm Ses: Çift hoparlör

İşletim Sistemi: Android 16

Acer Iconia Duo S12'nin Ekran Özellikleri Neler?

12,2 inç ekran büyüklüğüne sahip tablet, OLED ekran üzerinde 1840 x 2800 piksel çözünürlük ve 600 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Bu arada OLED, çok canlı renklere sahip. Bu ekran ayrıca siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Yani karanlık sahnelerde grileşme sorunu yaşanmıyor.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelen tablet, yüzde 100 DCI-P3 renk gamını kapsıyor. Geniş renk yelpazesi, renklerin hem daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesini sağlıyor. Böylece hem oyunlarda hem de grafik tasarım ve video düzenleme gibi profesyonel işlerde önemli bir avantaj elde ediliyor.

Acer Iconia Duo S12'nin İşlemcisi Nasıl?

Acer'ın yeni tabletinde Dimensity 7400 işlemcisi bulunuyor. MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 59 FPS'te, Call of Duty: Mobile'ı ortalama 72 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 89 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 30 FPS'te çalıştırıyor.

Dimensity 7400 işlemcisinin Realme P4 5G, Infinix GT 30 5G+ ve Nubia Neo 5 GT'de de yer aldığını belirtelim. Bu arada nm yani nanometre, o işlemcinin içindeki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor.

Acer Iconia Duo S12'nin Bataryası Kaç mAh?

Iconia Duo S12, 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Şarj hızı ise henüz belli değil. Karşılaştırma yapmak gerekirse Acer Iconia iM11 5G'de 7.400 mAh batarya kapasitesi ve 18W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Acer Iconia Duo S12'nin Kamera Özellikleri Neler?

Tabletin arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Iconia iM11 5G'de 16 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti. Bu arada makro kamera, çok yakından bile fotoğraflar çekilebilmesine imkân tanıyor.

Acer Iconia Duo S12 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Acer Iconia Tab P10 ve Acer Iconia A10 dahil olmak üzere Acer'ın pek çok tableti satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Acer Iconia Duo S12'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut. Acer Iconia Duo S12'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

Acer Iconia Duo S12'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Acer Iconia Duo S12'nin fiyatı henüz açıklanmadı. Acer Iconia iM11 5G için 249 dolar (11.417 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Iconia Duo S12'nin iM11 5G'den daha iyi özelliklere sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda yeni tablet, 300 dolar (13.755 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 17 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Bu nedenle tablet farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem oyun oynamanın hem de film ve dizi izlemenin oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması. Bu arada cihazın uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Ayrıca tabletin Call of Duty Mobile gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunları kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini belirteyim.