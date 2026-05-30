Samsung'dan Akıllı Saatlerin Pil Ömrünü Uçuracak Hamle!

Samsung, Galaxy Watch serisi akıllı saatlerinde Micro LED ekran teknolojisine geçiş yapmak için yıllardır çalışmalar yürütüyor. Şirketin bu yöndeki planları ilk olarak 2023 yılında gündeme gelmişti. Ancak aradan geçen zamana rağmen bu teknoloji henüz tüketicilerle buluşmadı. Kısa süre önce ortaya çıkan yeni bilgiler ise Micro LED ekranlı Galaxy Watch modellerinin artık çok da uzak olmadığını gösteriyor.

Samsung, Ne Zaman Micro LED Üretmeye Başlayacak?

Samsung'un akıllı saatlerde kullanılacak Micro LED ekranlar için yeni bir üretim tesisi kurduğu ortaya çıktı. Güney Kore'nin Asan kentinde kurulan bu tesise gerekli üretim ekipmanlarının bu yıl içerisinde yerleştirilmesi bekleniyor. Tesiste ilk etapta test üretimi gerçekleştirilecek.

Test sürecinin 2026'nın sonu veya 2027'nin başına kadar tamamlanması öngörülüyor. Testlerin başarılı sonuç vermesi ve beklenen performansın elde edilmesi hâlinde şirketin seri üretime geçeceği belirtiliyor. Micro LED ekranların seri üretiminin ise 2027'nin ikinci yarısında başlaması bekleniyor.

Samsung Galaxy Watch Modellerinde Micro LED Dönemi Ne Zaman Başlayacak?

Şu an için Samsung'un hangi Galaxy Watch modelinde Micro LED ekran kullanacağı resmî olarak doğrulanmış değil. Ancak sektör kaynaklarına göre bu noktadaki en güçlü aday Galaxy Watch 10 serisi. Zira Micro LED ekranların seri üretiminin 2027'nin ikinci yarısında başlaması bekleniyor. Galaxy Watch 10 serisinin de 2027'de duyurulması planlanıyor.

Tabii bunun şimdilik bir beklentiden ibaret olduğunu tekrardan hatırlatalım. Üretim sürecinde herhangi bir gecikme yaşanırsa bu teknolojinin Galaxy Watch 11 serisine ertelenmesi de ihtimaller arasında.

Micro LED Avantajları ve Dezavantajları Neler?

Micro LED teknolojisinin birçok avantajı bulunuyor. Samsung şu anda akıllı saatlerinde AMOLED ekran kullanıyor. Micro LED ekranlar ise AMOLED panellere kıyasla çok daha yüksek parlaklık sunabiliyor. Ayrıca daha düşük güç tüketimi sayesinde kullanım süresini uzatabiliyor. Bununla birlikte ekran yanığı riskinin bulunmaması, daha yüksek kontrast ve daha canlı renkler sunabilmesi de avantajlar arasında.

Öte yandan Micro LED'in avantajları kadar bazı dezavantajları da bulunuyor. Bunların başında üretiminin oldukça yüksek maliyetli olması geliyor. Hatta Samsung'un yıllardır bu teknolojiye geçiş yapamamasının en büyük sebeplerinden birinin de yüksek üretim maliyetleri olduğu düşünülüyor. Doğal olarak ekran maliyetinin artması, cihazın satış fiyatına da yansıyabilir. Samsung'un bu maliyet artışını nasıl yöneteceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Editörün Yorumu

Samsung'un yıllardır ertelediği Micro LED ekran teknolojisinin nihayet bir ürünle karşımıza çıkacak olması güzel bir gelişme. Zira bu teknoloji birçok avantaj sunuyor sunuyor. Ancak benim asıl merak ettiğim nokta, bu yeniliğin saat fiyatlarına nasıl yansıyacağı. Micro LED ekranların üretim maliyetinin yüksek olduğu biliniyor. Bu nedenle Samsung'un Micro LED kullanacağı ilk modellerin mevcut Galaxy Watch serisine kıyasla daha pahalı olması sürpriz olmayacaktır. Umarım şirket, fiyat artışını makul seviyede tutabilir.