Android 17 Güncellemesi Alacak Google Telefonları Belli Oldu! En Eskisi 5 Yaşında

Google kısa süre önce Android 17'yi tanıttı. Hemen ardından ise kullanıcılar hangi telefonların güncellemeyi alacağını merak etmeye başladı. Cevap markaya göre değişiyor ama Pixel cephesinde tablo şimdiden netleşti. Şirketin beta programı Pixel 6 serisinden Pixel 10 ailesine kadar geniş bir cihaz listesini kapsıyor. Listedeki en eski modelin 2021 çıkışlı olması ise kullanıcıları kızdırdı.

Hangi Pixel Modelleri Android 17 Güncellemesi Alacak?

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel 8a

Pixel 9

Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9a

Pixel 10

Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro XL

Pixel 10a

Pixel Fold

Pixel 9 Pro Fold

Pixel 10 Pro Fold

Pixel Tablet

Google’ın Android 17 beta sayfasında Pixel 6 ve sonrasındaki birçok model desteklenen cihazlar arasında görünüyor. Şirket Pixel 8 ve daha yeni modellere 7 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi sözü veriyor. Pixel 6, Pixel 7 ve ilk Pixel Fold'a ise 5 yıl destek sağlıyor.

Bu liste özellikle Pixel 6 kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor. Pixel 6 ve Pixel 6 Pro 2021'de satışa çıktı. Google'ın 5 yıllık destek takvimi nedeniyle Android 17 bu iki model için son büyük Android sürümü olabilir. Rakibi Apple ise 2019'da çıkan iPhone 11'e hala yazılım desteği veriyor.

Android 17 Güncellemesi Ne Zaman Yayınlanacak?

Google, Android 17’nin ilk beta sürümünü şubat ayında yayınladı. Şirket daha sonra platform kararlılığı aşamasına geçti ve nisan ayında Android 17 Beta 4’ü son planlı beta olarak duyurdu. Google’ın geliştirici takviminde Android 17 için Q2 dönemi öne çıkıyor. Bu nedenle kararlı sürümün haziran sonuna kadar Pixel cihazlar için yayınlanması bekleniyor.

Beta programına katılmak isteyen kullanıcılar Android Beta for Pixel sayfası üzerinden uygun cihazlarını programa dahil edebiliyor. Ancak Google, beta sürümlerin hata içerebileceğini ve cihazın normal kullanımını etkileyebileceğini özellikle belirtiyor. Kararlı sürüm bu kadar yaklaşmışken günlük kullanılan telefona beta kurmak yerine birkaç hafta daha beklemek çoğu kullanıcı için daha mantıklı olabilir.

Her Android 17 Özelliği Tüm Pixel Modellerine Gelmeyecek

Güncelleme listesi geniş olsa da bu durum tüm özelliklerin her modele geleceği anlamına gelmiyor. Android 17’nin en dikkat çeken yeniliklerinden biri Gemini Intelligence olacak. Google bu sistemi Android’in içine daha derin şekilde yerleşen bir yapay zeka katmanı olarak konumlandırıyor.

Gemini Intelligence, kullanıcının bağlamını anlayarak form doldurma, Chrome içinde yardımcı olma, metin dikte etme, karmaşık görevleri tamamlama ve özel widget oluşturma gibi işlemlerde devreye girecek. Ancak bu özellik için güçlü işlemci, en az 12 GB RAM ve Gemini Nano v3 desteği gerekiyor. Bu nedenle Pixel 10 serisi dışında birçok eski Pixel modelinin yeni yapay zeka özelliklerinden tam olarak yararlanması beklenmiyor.

Pixel 10a tarafında da benzer bir ayrım var. Telefon 7 yıllık güncelleme desteği kapsamına girse de 8 GB RAM ile geldiği için Gemini Intelligence platformunu çalıştırması beklenmiyor. Bu da Android 17 alan her telefonun aynı deneyimi sunmayacağını gösteriyor.

Editörün Yorumu

Açıkçası Android 17 güncellemesi alacak Google Pixel modellerine baktığımda biraz hayal kırıklığına uğruyorum. Modern akıllı telefonların performansı halihazırda çoğu kullanıcı için yeterli. Eğer bugün üç yaşındaki bir amiral gemisi modelini alır ve bataryasını değiştirirseniz muhtemelen çoğu konuda yeni çıkmış bir amiral gemisi ile benzer bir deneyim sunacaktır.

Durum böyle olunca ben dahil pek çok kullanıcı yeni bir telefon almak yerine memnun oldukları eski telefonu kullanmaya devam etmek istiyor. Google'ın güncelleme verdiği en eski telefon ise Ekim 2021'de çıkan Pixel 6. Her ne kadar şirket yeni telefonlarında güncelleme süresini artırma sözü verse de Google bile beş yıldan eski telefonlara güncelleme vermiyorken diğer Android akıllı telefon üreticilerinde durumun daha kötü olması kimseyi şaşırtmıyor.