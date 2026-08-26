Yeni Android 17 Özelliği, Sizi Araba Tutması Derdinden Kurtarabilir

Uzun araba yolculukları, bazı insanlar için gerçekten de büyük sorun oluyor. Araç hareket ederken telefona bakmak ise mide bulantısı ve baş dönmesi gibi durumlarla karşılaşmaya neden olabiliyor. Buna araba tutması ya da diğer bir deyişle hareket hastalığı deniyor. Neyse ki Google, bu probleme bir çözüm geliştirmiş durumda.

Şirket, çok sayıda insanın yaşadığı araba tutması sorununa karşı Android 17'ye yeni bir özellik ekledi. Bu özellik, Motion Assist olarak adlandırılıyor. Şirket, yeni özellikle birlikte akıllı telefon kullanıcılarının "Beni yol tuttu" gibi ifadeler kullanmasının sonsuza kadar önüne geçmeyi amaçlıyor.

Motion Assist Özelliği Nasıl Çalışıyor?

Araba tutması, genellikle gözler ile iç kulağın farklı sinyaller vermesi sonucunda ortaya çıkan bir durum. İç kulak aracın hızlandığını, yavaşladığını ya da döndüğünü algılasa da gözleriniz siz telefona bakarken sabit bir ekran görüyor. Bu fark da çoğu insanda baş dönmesi, mide bulantısı ve rahatsızlık hissi veren hareket hastalığı ile kendini gösteriyor.

Motion Assist, ekranın çevresine küçük hareketli noktalar yerleştiriyor. Noktalar tamamen aracın nasıl hareket ettiğine göre değişiyor. Bu sayede gözler aracılığıyla edinilen görsel bilgi ile vücudun algıladığı o hareket uyumlu hâle geliyor. Böylece her yolculuk sırasında yaşadığınız şikâyetler de ortadan kalkıyor.

Bu noktalar hep ekranın kenarlarında kalıyor. Okuduğunuz yazı ya da kullandığınız uygulamanın üzerini kapatmıyor. Siz yine telefonu normal şekilde kullanmaya devam edebiliyorsunuz ama vücudunuz o hareket hissini daha kolay bir şekilde algılıyor. Bu özelliği manuel olarak etkinleştirebiliyorsunuz ama otomatik olarak etkinleştirmek de mümkün.

Motion Assist Özelliği Hangi Telefonlarda Kullanılabilecek?

Motion Assist bir Android 17 özelliği ama şu anda bütün akıllı telefonlarda yok. Google, yeni Android özelliklerini genellikle Pixel modelleri üzerinden sunmaya başlar. Bu özellik için de aynısı geçerli. İlk olarak Pixel 11 serisinin kullanıcılarına sunulmaya başlandı. Pixel 11 kullanıcılarının güncellemeyi yaptıktan sonra bu özelliği kullanmaya başlayabiliyor. Tabii, hepsine ulaşmasının biraz zaman alabileceğini de not düşelim.

Motion Assist Özelliğinin Arkasındaki Fikir Bir İlk mi?

Google'ın Motion Assist özelliğinin arkasındaki fikir yeni bir şey değil. Apple da daha önce benzer bir özelliği iPhone ve iPad modelleri için sundu. Hatta bunu iOS 18 ile kullanıma sundu. Apple'ın çözümü de ekranın kenarlarına hareketli noktalar eklemeyi içeriyor. Tabii, Google'ın böyle bir özellik geliştirmesinin Android kullanıcılarının bunun için ekstra uygulama indirmeye gerek bırakmaması gibi avantaj sunduğunu unutmamak gerek.

Editörün Yorumu

Motion Assist'in çalışma biçimi mantıklı görünüyor ama bunun herkes için işe yarayacağını sanmıyorum. Bazı kişiler için elbette ekranın kenarıdaki hareketli noktalar yeterli olacaktır ama bazılarının telefona bakmaya devam ettiğinde rahatsızlık yaşamaya devam edebileceğini düşünüyorum.

Yine de özelliğin dikkat çekici tarafı, kullandığınız uygulamaları değiştirmeden çalışması. Mesaj okumak veya kısa bir şey yazmak isteyen kullanıcıların alışkanlıklarını tamamen değiştirmesi gerekmiyor. Uzun yolculuklarda telefonu kullanırken rahatsızlık yaşayanlar için denemeye değer bir seçenek olabilir. Öyle ki yol tutması sadece tek bir sebepten kaynaklanmıyor. Virajlar çok keskin ya da frenlemeler ani olduğunda bu noktalar yetersiz kalabilir. Benzer şekilde, araba sık sık hızlanıp yavaşlıyorsa da işe yaramayabilir. Yine de çoğu kişinin derdine deva olacağı aşikâr.