Android 17 Tabanlı HyperOS 4 Alacak POCO Telefonlar Belli Oldu

Google'ın Android 17 sürümünü test etmeye başlamasıyla birlikte bu dev güncellemeyi alacak Poco modellerinin listesi sızdırıldı. Yeni arayüz özellikleri ve sıfır gecikme mimarisi ile gelecek olan Android 17'nin, birçok sevilen POCO modelinde kullanılması bekleniyor. Peki, Android 17 güncellemesi alacak Poco modelleri neler? Gelin listeye birlikte bakalım.

Android 17 Tabanlı HyperOS 4 Güncellemesi Alacak POCO Modelleri Hangileri?

Poco F Serisi: F8 Pro, F8 Ultra, F7, F7 Pro, F7 Ultra, F6, F6 Pro.

Poco X Serisi: X8 Pro, X8 Pro Max, X7, X7 Pro, X6 Pro.

Poco M Serisi: M8 5G, M8 Pro 5G, M7 4G, M7 5G, M7 Pro.

Poco C Serisi: C85 4G, C85 5G, C71.

Poco Tabletler: Pad M1, Pad X1.

Sızıntılar doğruysa Android 17 tabanlı HyperOS 4 güncellemesi alacak Poco telefonlar arasında F serisinden X serisinden M serisinden ve C serisinden pek çok model var. Bunlardan bazıları kısa süre içerisinde tanıtılacak yeni cihazlar olsa da aralarında nispeten eski modeller de var. Ayrıca iki farklı tablet de güncellemeyi alacak ilk modeller arasında.

Bildiğiniz üzere Xiaomi, kendi telefonlarında Google'ın standart Android arayüzünü kullanmıyor. Bunun yerine şirket Android'i temel alan kendi arayüzünü geliştiriyor. Sızıntılara göre bu HyperOS 4 olacak. Poco da Xiaomi'nin bir alt markası olduğu için Android 17'yi HyperOS 4 ile kullanıcılarına sunacak.

Belirtmekte fayda var ki şirket halihazırda HyperOS 3 sürümünü kullansa da yeni sürüm HyperOS 4 olmayabilir. 4 sayısı başta Çin olmak üzere pke çok Asya ülkesinde uğursuz kabul edilir. Bu her ne kadar batıl inanç olsa da satışları negatif etkileyebilir. Tam da bu nedenle bugüne kadar 4 yerine 5'e atlayan pek çok marka gördük. Xiaomi de bunlardan biri olabilir.

HyperOS tabanlı Android 17 güncellemesi, basit bir sürüm değişikliğinden çok daha fazlasını vadediyor. Xiaomi, uzun yıllardır sisteminin derinliklerinde taşıdığı MIUI kodlarını sonunda tarihe gömdürmeye hazırlanıyor. "Zero-Legacy" olarak adlandırılan bu yeni mimari anlayışla şirket, on yılı aşkın süredir biriken eski kod katmanlarını temizleyerek HyperOS 4'ü kendi geliştirdiği bir altyapı üzerine inşa edecek.

Xiaomi, Redmi ve Poco'nun 70'i aşkın modelini kapsayacağı tahmin edilen bu güncellemenin global dağıtımının 2026 sonunda başlaması, orta segment cihazların ise 2027'nin ilk aylarında güncellemeyi alması öngörülüyor.