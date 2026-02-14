Android 17 Beta Güncellemesi Çıktı! İşte Alacak Modeller Listesi

Google'ın yeni işletim sistemi Android 17 için geri sayım başladı. Beta sürecinin geçtiğimiz günlerde başlaması bekleniyordu ancak yeni yazılım ne yazık ki biraz gecikti. Zira daha erken yayımlanması bekleniyordu. Ancak ABD'li teknoloji devi, herhangi bir açıklama yapmadan beta sürecini bir süreliğine erteledi. Neyse ki testler nihayet başladı. İşte ayrıntılar...

Android 17 İçin İlk Beta Güncellemesi Çıktı

Gecikmenin sebebini açıklamayan Google, Android 17 Beta 1'i kendi akıllı telefon serisi olan Pixel için dağıtmaya başladı. Buna göre uyumlu mobil cihaza sahip kullanıcılar, güncelleme almaya başladı. Ayarlar uygulaması üzerinden yeni bir güncelleme gelip gelmediği kontrol edilebilir.

Google, yeni Android işletim sistemleri için ilk beta sürümünde genellikle ciddi yenilikler sunmuyor. Ancak ABD'li şirket, bu sefer alışkanlığının dışına çıktı. Öyle ki Android 17'nin ilk beta güncellemesi, arayüz için bazı yenilikler getiriyor. En dikkat çeken yenilik ise uyarlanabilir tasarımın zorunlu hale gelmesi. Bu, mobil uygulamaların hem telefon hem de tablet ekranlarına uyumlu çalışmasının artık şart olduğu anlamına geliyor.

Bununla birlikte kamera modları arasında geçiş yaparken (örneğin fotoğraftan videoya geçerken) yaşanan takılma ve hatalar için de bir geliştirme yapıldı. Böylelikle mevzubahis sorunun çözülmesi hedefleniyor. Ayrıca arayüzde bazı küçük değişiklikler de var. Ancak bu değişikliklerin detayları şimdilik oldukça sınırlı. Bununla ilgili önümüzdeki aylarda yeni detaylar gelmesi muhtemel.

Android 17 Beta 1 güncellemesi almaya başlayan modeller şu şekilde sıralandı:

Pixel 6 Serisi: Pixel 6, 6 Pro, 6a

Pixel 7 Serisi: Pixel 7, 7 Pro, 7a

Pixel 8 Serisi: Pixel 8, 8 Pro, 8a

Pixel 9 Serisi: Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a

Pixel 10 Serisi: Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold

Tablet ve Katlanabilir Modeller: Pixel Tablet, Pixel Fold

Kararlı Android 17 Güncellemesi Ne Zaman Yayımlanacak?

Android 17'nin final yani kullanıcılar tarafından kullanılmaya hazır sürümünün haziran ayında yayımlanması bekleniyor. İlk olarak Google Pixel modellerine sunulacak bu güncelleme, daha sonra Samsung ve Xiaomi marka modellere dağıtılacak.

