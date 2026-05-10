Samsung'un Geniş Ekranlı Katlanabilir Telefonu Tanıtılmadan Kılıfları Satışa Çıktı!

Samsung'un yakında kullanıcıların beğenisine sunacağı geniş ekranlı katlanabilir telefonu Galaxy Z Wide Fold ile ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Güvenilir kaynaklar, katlanabilir telefonun kılıflarının ünlü bir e-ticaret sitesinde satışa çıktığını tespit etti. Bu da yeni modelin tasarımıyla ilgili akıllardaki soru işaretlerini gideriyor diyebiliriz. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy Z Wide Fold Tanıtılmadan Kılıfları Satışa Çıktı

Güvenilir sektör kaynaklarından IceUniverse, Galaxy Z Wide Fold'un kılıflarının ünlü e-ticaret platformu Alibaba'da listelendiğini ortaya koydu. Katlanabilir telefon için satışa çıkan kılıflardan birisi şeffaf ve diğeri ise silikon yapıda diyebiliriz. Bunun yanı sıra cihazın tasarımıyla ilgili önemli bilgiler veriyor.

Söz konusu kılıflar telefonla ilgili daha önce paylaşılan raporlarla büyük oranda uyumlu. Bunu biraz daha açarsak arka panelde dikey çift kamera kurulumu mevcut olacak. Hemen yanında ise büyük ve geniş bir ekran karşımıza çıkacak. Önde ise delikli ve ince çerçevelere sahip bir ana ekran bulunacak.

Galaxy Z Wide Fold Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutları: Kapak ekranı: 5.4 inç İç ekran: 7.6 inç

Ekran En‑Boy Oranı : 4:3

: İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

Pil Kapasitesi: 5000 mAh

Şarj Desteği: 45W hızlı şarj

Boyutlar (yaklaşık, çerçeve dahil): Açık halde: 161,4 x 123,9 x 4,3 mm Kapalı halde: 161,4 x 82,2 x 9,8 mm



Galaxy Z Wide Fold Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy Z Wide Fold, 5,4 inçlik bir kapak ekranıyla gelecek. Ana ekranı ise 7,6 inç boyutlarında olacak. Aynı zamanda iç ekranı 4:3 ve dış ekranıysa 4:7:3 en-boy oranıyla bizleri karşılayacak. Burada ufak bir karşılaştırma yaparsak mevcut Galaxy Z Fold 7'de 6,5 inçlik dış ve 8 inçlik bir iç ekran kullanılmıştı.

Galaxy Z Wide Fold İşlemcisi Ne Olacak?

Üründe kullanılacak işlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 olacak. Fakat burada markanın donanımın standart versiyonundan ziyade Galaxy amiral gemileri için özel optimize edilmiş bir versiyonunu kullanması bekleniyor. Hatta Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy olarak isimlendirilen işlemcinin halihazırda Galaxy S26 Ultra'da da yer aldığını belirtelim.

Bu işlemci 3 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Bu da 4 nm tabanlı rakiplerine kıyasla daha az ısındığı, daha az güç harcadığı ve daha yüksek performans sunduğu şeklinde yorumlanabilir. Oyun performansında ise Fortnite’ı 80–90 FPS arasında çalıştırabildiğini görüyoruz. Bu da mobil pazardaki oyunları en ufak bir sorun olmadan akıcı bir şekilde oynatabileceği anlamına geliyor.

Galaxy Z Wide Fold Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Şu ana dek markadan Galaxy Z Wide Fold'un tanıtım tarihiyle ilgili bir açıklama gelmedi. Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 geçen yılın temmuz ayında vitrine çıktığından muhtemelen temmuzda tanıtılacak. Bunun dışında son sızıntılar şirketin 22 Temmuz'da bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyeceği yönünde. Bu lansmanda Galaxy Z Wide Fold, Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Flip 8 gibi yeni nesil katlanabilir telefonların tanıtıldığını görebiliriz.

Samsung halihazırda ülkemizde Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 başta olmak üzere çok sayıda modeli satıyor. Bu nedenle Galaxy Z Wide Fold'un da tanıtıldıktan kısa bir süre sonra Türkiye'de satışa çıkması ihtimaller dahilinde. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Galaxy Z Wide Fold Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Bilindiği üzere Galaxy Z Fold 7 ülkemize ilk geldiğinde fiyat etiketi 101 bin 999 TL seviyesindeydi. Galaxy Z Wide Fold'un bu modelden daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunacağını göz önüne aldığımızda 105 ila 110 bin TL arasında bir fiyatla satışa çıkacağını söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Galaxy Z Wide Fold'un satışa çıkan kılıfları bence katlanabilir telefonun tasarımını tamamen netleştirdi. Zira daha önce de cihazla ilgili çeşitli render görselleri sızdırılmıştı. Bu kapsamda yeni modelin tasarımının gayet hoş olduğunu düşünüyorum. Öte yandan özellikleri de kullanıcıları memnun edecek düzeyde. Yani tam anlamıyla bir amiral gemisi cihazı diyebilirim.