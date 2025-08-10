Android 17 İlk Kez Ortaya Çıktı: Seçilen Kod Adına Çok Şaşıracaksınız!

Android 15'in ardından işletim sistemi güncelleme takvimini önemli ölçüde değiştiren Google, Android 16 işletim sistemini bu yıl beklenenden çok daha erken bir tarihte piyasaya sürdü. Son gelen bilgiler şirketin bu alanda hız kesmeden çalışmalarına devam ederek Android 17 için hazırlıklara başladığını işaret ediyor.

Son olarak yeni Android 17'nin kod adı ortaya çıktı. Şirkete yakınlığı ile bilinen güvenilir kaynaklar, yeni işletim sistemi için belirlenen tatlı ismini gözler önüne serdi. İşte Android 17'nin kod adı!

Android 17 Kod Adı "Tarçınlı Çörek" Olacak

Google'ın, Android 1.1 sürümünden bu yana her işletim sistemine tatlı ismiyle bir kod adı belirliyor. Geçmişten günümüze bu kod adları, "Jelly Bean", "KitKat" ve "Marshmallow" gibi alfabetik bir sırayı takip ediyordu. Ancak Android 15 "Vanilla Ice Cream"in ardından geliştirilen Android 16'nın kod adı, "Z" harfiyle başlayan bir tatlı yerine "Baklava" olarak belirlenmişti.

Bu durumun ardından herkes, Android 17'nin hangi tatlıyla anılacağını merak ederken, Google kimsenin tahmin edemeyeceği bir kod adıyla karşımıza çıktı. Sızdırılan bilgilere göre, Android 17'nin dahili kod adı "Cinnamon Bun", yani ülkemizdeki adıyla "Tarçınlı Çörek" olacak. Şirket bu kod adıyla alfabetik sıra geleneğini sürdürse de, pek çok kişiye göre oldukça sıra dışı bir tatlı seçimi yapmış.

Android 17 Ne Zaman Tanıtılacak?

Google'ın, Android güncelleme takvimini değiştirmesiyle birlikte, yeni sürümleri yılın eylül-ekim aylarından haziran-temmuz dönemine kaydırdığı biliniyor. Bu sebeple henüz resmi takvim açıklanmasa da, Android 17'nin Haziran 2026'da tanıtılması bekleniyor.

Peki siz Android 17 için belirlenen Tarçınlı Çörek kod adı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.