Android 16 Güncellemesi Alacak Telefonlar Ortaya Çıktı

Android 16 tabanlı Nothing OS 4.0 güncellemesi alacak telefonlar ortaya çıktı. Listede amiral gemisinden ucuz telefonlara kadar pek çok model bulunuyor.

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Google geçtiğimiz haftalarda Pixel modelleri için Android 16 güncellemesini yayınladı. Çok yakında diğer markalar da Android 16'yı sunmaya başlayacak. Peki, Android 16 güncellemesi alacak Nothing telefonlar hangileri?

Nothing, hangi cihazların Android 16 güncellemesi alacağına dair bir duyuru yapmadı ancak şirketin yazılım güncelleme politikası göz önünde bulundurularak bir liste hazırlandı. İddiaya göre pek çok model yeni güncellemeye kavuşacak.

Android 16 tabanlı Nothing OS 4.0 güncellemesi alacak telefonlar arasında Nothing Phone (3), Nothing Phone (3a), Nothing Phone (3a) Pro, CMF Phone 2 Pro ve daha pek çok model bulunuyor.

Android 16 Güncellemesi Alacak Nothing Telefonlar

Android 16 Tabanlı Nothing OS 4.0 Ne Zaman Çıkacak?

Android 16 Tabanlı Nothing OS 4.0 güncellemesinin eylül ile kasım ayları arasında yayınlanması bekleniyor. Güncellemenin kademeli olarak Nothing telefonlara sunulacağı tahmin ediliyor.

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