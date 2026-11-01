Google Uygulama Kilidini Pixel Betasına Geri Getirdi

Google, Pixel telefonlar için Android 17 QPR3 Beta 3 test sürümünü 29 Ekim 2026'da yayımladı. Resmi sürüm notları 26 hata düzeltmesini sıralarken uygulama kilidinin dönüşünü Google'ın Android topluluk yöneticisi Mishaal Rahman X'te duyurdu. Türkiye'de resmi olarak satılmayan Pixel'ler için Google'ın beta sayfası ülke sınırı belirtmiyor.

Uygulama Kilidinin Çalışma Şekli

Uygulama kilidi, Google'ın resmi sürüm notlarında geçmiyor. Geliştiricilere yönelik bu notlar yalnızca hata düzeltmelerini sıralıyor. Özelliğin geri döndüğünü Rahman'ın X'teki paylaşımları duyurdu. 9to5Google'ın yayımladığı ekran görüntüleri de kilidin Beta 3'te çalıştığını gösteriyor. Kilit uygulama simgesine uzun basınca açılan menüde İngilizce arayüzde "App lock" adıyla görünüyor.

Rahman'ın paylaşımına göre kilit ayrı bir PIN istemiyor. Kullanıcı kilitlediği uygulamayı telefonun kendi PIN'i, deseni, şifresi ya da biyometrik kilidiyle açıyor. Kilidi ekleme penceresi, kilitli uygulamanın bildirim içeriklerinin gizleneceğini, widget ve kısayollarının da kaldırılacağını belirtiyor. Aynı pencere, kullanıcının izin verdiği yapay zeka ajanlarının ve servislerinin uygulamanın verilerine erişmeye devam edeceği uyarısını da taşıyor.

Özellik ilk kez 14 Ağustos 2026'da Android 17 QPR2 Beta 3 ile gelmişti. Google sonraki QPR2 betalarında kilidi geri çekmişti. Yerleşik kilit gelene kadar Pixel'de uygulamaları tek tek korumak isteyenler bu iş için uygulama kilidi programlarını kullanabiliyordu. QPR (Quarterly Platform Release), Google'ın Pixel'lere 3 ayda bir dağıttığı platform güncellemesinin adı.

Beta 3'teki Diğer Yenilikler

Güncelleme kilit ekranında bildirimlerin ve parmak izi alanının arkasındaki bulanıklığı da geri getiriyor. Google, Hızlı Ayarlar paneline kamerayı açan bir kutucuk ekliyor. Uygulamalar son kullanılanlar ekranından baloncuk olarak açılabildiği için Android 17'nin bu özelliği Pixel Launcher dışındaki başlatıcılarla da çalışıyor. Şirket, kilit ekranındaki alarm saatinin öğleden önce ve sonra gösterimini de düzeltti.

9to5Google'a göre güç menüsündeki ekran görüntüsü kısayolu da durum ve gezinme çubukları dahil tüm ekranı yakalıyor. Google'ın resmi sürüm notları ise 26 hata düzeltmesini sıralıyor. Bu listede katlanabilir Pixel'lerde açılınca iç ekranın siyah kalması ve görüntünün kullanım sırasında kendi kendine kapanıp açılması da var. Telefonun kilit ekranında ya da açılıştan kısa süre sonra çökmesi de düzeltildi.

Google ayrıca şirket ağlarında kullanılan kurumsal Wi-Fi bağlantısındaki hatayı giderdi. Telefon web kamerası olarak kullanılırken görülen düşük görüntü kalitesi ve X (eski adıyla Twitter) uygulamasının gönderi dizilerinde çökmesi de düzeltildi. Uygulama ayarlarındaki durmaya zorlama düğmesinin çalışmaması ve koyu modda simgesiz beyaz kare olarak görünen düğmeler de düzeltilen hatalar arasında.

Beta 3'ü Alan Pixel Modelleri

Google'ın Android geliştirici sitesindeki listeye göre Beta 3'ü Pixel 6a, Pixel 7, 7 Pro ve 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8 serisi, 9a dahil Pixel 9 serisi, 10a dahil Pixel 10 serisi ve Pixel 11 Pro dahil Pixel 11 serisi alabiliyor. Mayıs 2026'da belli olan Android 17 güncellemesi alacak Pixel modelleri arasındaki Pixel 6 ve Pixel 6 Pro, QPR3 listesinde bulunmuyor.

Google ilk detaylarını Şubat 2026'da paylaştığı Android 17 için QPR3'ün kararlı sürüm tarihini açıklamadı. Android Central, QPR2'nin kararlı sürümünü 2026 sonunda, QPR3'ünkünü 2027'de bekliyor. Beebom QPR2 için Aralık 2026'yı işaret ediyor. Betada görülen bir özelliğin kararlı sürüme geçmesi de garanti değil.

Türkiye'den Betaya Katılım

Pixel'ler Türkiye'de resmi olarak satılmıyor. Google'ın Pixel satış ülkeleri listesinde Türkiye yok. Şirketin Android Beta for Pixel sayfası ise bir ülke sınırı belirtmiyor. Katılmak isteyenler google.com/android/beta adresinde Google hesabıyla oturum açıp listedeki cihazını kaydediyor ve kullanım şartlarını onaylıyor. Güncelleme ardından telefona kablosuz olarak geliyor.

Google betaya geçmeden önce yedek almayı öneriyor. Programdan çıkan kullanıcının cihazındaki tüm veriler siliniyor. Veri kaybetmeden çıkmanın tek yolu, kararlı sürüm yüklendikten sonra bir sonraki beta güncellemesi yüklenmeden programdan ayrılmak.

Editörün Yorumu

Uygulama kilidinin Pixel'deki önemli bir eksiği kapattığını düşünüyorum. Ama Google aynı özelliği bir kez geri çektiği için bu kez kalıcı olacağından emin değilim. Bankacılık ya da galeri uygulamasını korumak için günlük kullandığınız telefona beta kurmanızı önermem. Verileri silmeden geri dönememek küçük bir kilidin bedeli olarak ağır. Yine de telefonunu sık sık çocuğuna ya da başkasına veren biriyseniz bu koruma beta riskini taşımaya değebilir.