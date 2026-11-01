Google En Güçlü Yapay Zekasını Herkese Açmıyor

Google, en güçlü modeli olarak tanıttığı Gemini 4 Carbon'u 28 Ekim 2026 akşamı duyurdu. Gemini 4 Argon'dan 2 hafta sonra gelen model ilk aşamada seçili siber güvenlik ekiplerine açılıyor. Şirket Gemini uygulaması ve geliştiricilerin kullandığı uygulama programlama arayüzü (API) için erişim tarihi vermedi. Modelin Türkiye'de kullanılabilirliği ve Türkçe desteği de açıklanmadı.

Gemini 4 Carbon'a İlk Erişecek Kurumlar

Google'ın yapay zeka baş mimarı Koray Kavukcuoglu imzalı yazıya göre şirket, Carbon'u tanıtım haftasından itibaren bir grup siber savunma uzmanına açıyor. Erişim ardından Fairwind Programı'ndaki güvenilir ortaklara kademeli olarak genişleyecek. Program sayfasında 650'den fazla ortağı bulunduğu belirtilen Fairwind, öncelikle hükümetleri, ulusal siber güvenlik kurumlarını ve sağlık, telekom, enerji, finans gibi kritik altyapı kuruluşlarını kapsıyor.

Google, modeli geri bildirim toplayıp korumalarını geliştirdikten sonra geliştiricilere, işletmelere ve tüketicilere ürünleri üzerinden mümkün olan en kısa sürede sunacağını söylüyor. Ancak şirket bir tarih vermiyor. Carbon'un Gemini uygulamasının ücretsiz sürümüne, AI Plus, AI Pro ve Ultra aboneliklerine, API'ye, AI Studio'ya ve Vertex AI'a hangi sırayla geleceği de belli değil. Şirket ayrıca ABD hükümetinin gönüllü yayın öncesi model test sürecine katıldığını belirtti.

Gemini 4 Carbon ve Rakiplerinin Test Sonuçları

Google'ın paylaştığı tablo Carbon'u Gemini 4 Argon, OpenAI'ın GPT-6 Astra modeli ve Anthropic'in Claude Opus 5.5 ile Claude Fable 5.1 modelleriyle 17 testte karşılaştırıyor. Carbon bu tabloda 15 testte ilk sırada, ama genel endekslerde fark küçük. Artificial Analysis'in genel zeka endeksinde Carbon 59, Claude Opus 5.5 58, GPT-6 Astra 57 puan alıyor. Vals Index'teki fark da yüzde 70,4'e yüzde 70,2.

Carbon'un ilk sırada olmadığı 2 test kodlama ve bilgisayar kullanımıyla ilgili. Proximal'ın 20 saatlik süreyle uzun soluklu yazılım işleri yaptırdığı FrontierSWE 2'de sıralama GPT-6 Astra (yüzde 65,5), Claude Opus 5.5 (yüzde 62,3) ve Carbon (yüzde 61,2) biçiminde. Testin kendi tablosu da aynı sıralamayı gösteriyor. Bilgisayar kullanımını ölçen OSWorld-2.1'in çevrimdışı alt kümesinde Claude Opus 5.5 yüzde 87,2 ile önde, Carbon yüzde 81,5'te.

Google dışındaki ölçümler tabloyu tamamlıyor. Artificial Analysis'in kodlama ajanı endeksinde Carbon 59 puanla Claude Opus 5.5'in 62 puanının gerisinde. Kullanıcı oylarıyla oluşan Arena sıralamasında Carbon metin kategorisinde 1528 puanla 1., web geliştirme kategorisinde 4. sırada. Google'ın blogu modelin WebDev Arena puanını 1768 olarak veriyor.

Siber Güvenlikteki İddialı Sonuçlar

Google, Carbon'un öne çıktığı alanların başında siber güvenliği ve uzun soluklu görevleri sayıyor. Şirketin grafiğinde Carbon, güvenlik açığı bulmayı ölçen SEC-bench Pro'da yüzde 88,2 alırken GPT-6 Astra yüzde 85,4'te kalıyor. Google bu testleri modelin korumaları kapalıyken yaptı.

Açıkları istismar etme becerisini ölçen ExploitGym'de görev başına 10 saat tanınan Carbon yüzde 54,8 alıyor. Süre 6 saate indiğinde de Carbon'un sonucu yüzde 53,5. Carbon'dan sonra en yüksek sonucu alan GPT-6 Astra, süre sınırı olmadan yüzde 42,4'te kalıyor.

Dolaylı istem saldırılarına karşı direnci ölçen Gray Swan testinde de Google'ın grafiği Carbon'u önde gösteriyor. Saldırgana 15 deneme hakkı tanınan bu testte Carbon'a yönelik saldırıların hiçbiri başarıya ulaşmadı. Başarılı saldırı oranı Claude Opus 5.5'te yüzde 1, GPT-6 Astra'da yüzde 8,5.

Şirketin kendi gözlemleri de aynı yönde, fakat bunları bağımsız bir kurum doğrulamadı. Google'a göre Carbon'un güvenli kod üretmedeki başarı oranı Argon'un 2 katından fazla. Chrome ekibi de yüksek kaliteli yama üretmede Carbon'un, başka bir laboratuvarın büyük öncü modeline göre 10 kattan fazla başarılı olduğunu bildirdi. Google o modelin adını vermiyor. Şirket içi ekipler modeli büyük kod tabanlarında hatanın kaynağını bulup düzeltmek gibi işlerde günlerce çalıştırdı.

API Fiyatı ve Türkiye Durumu

Tanıtım dönemindeki API fiyatı Argon'la aynı: 1 milyon token girdi 2 dolar, çıktı 10 dolar. Önbelleğe alınan girdide yüzde 95 indirim var. Merkez Bankası'nın 27 Ekim 2026 tarihli dolar kuruyla bu fiyatlar 99,58 ve 497,89 TL'ye denk geliyor. Tanıtım dönemi bitince girdi 4 dolara (199,16 TL), çıktı 20 dolara (995,78 TL) çıkacak. Şirket Argon'daki tanıtım fiyatını 30 Kasım 2026'da bitiriyor, Carbon için bir bitiş tarihi vermedi.

Google, Carbon'un Türkiye'de ne zaman kullanılabileceğini ve Türkçe destekleyip desteklemeyeceğini açıklamadı. Şirketin Türkçe abonelik sayfası AI Pro ve Ultra için Gemini 4 Argon erişimini listeliyor. Yani Türkiye'deki bu aboneler Argon'u kullanabiliyor. Argon 13 Ekim 2026'da Gemini uygulaması ve API üzerinden küresel olarak açılmıştı. AI Plus abonelerini de bir değişiklik bekliyor: Google AI Plus abonelerinin Gemini Pro erişimi 13 Kasım 2026'da kapanıyor.

Editörün Yorumu

Argon'un izlediği yol Carbon için bir ipucu verse de bunu bir takvime çevirmek bence erken. Google, Argon'u 30 Eylül 2026'da Fairwind ortaklarına açmış, 13 gün sonra geliştiricilere ve AI Pro abonelerine sunmuştu. Carbon'da ise şirketin korumaları geliştireceğini söylemesi dışında bir işaret yok. Yine de bekleyen geliştirici çok şey kaçırmıyor: genel endekslerde Carbon'un farkı 2 puanı geçmiyor. Artificial Analysis'e göre görev başına maliyeti de GPT-6 Astra ile Claude Opus 5.5'in arasında.