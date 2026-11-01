Phantom Blade Zero İçin Eski Nvidia Sürücüsü Önerildi

Çinli stüdyo S-GAME, 28 Ekim 2026'daki duyurusunda Phantom Blade Zero oynayacak Nvidia ekran kartı sahiplerinden 617.42 sürücüsüne dönmelerini istedi. Stüdyo Nvidia'nın oyun için yayımladığı 621.01 sürücüsünde performans dengesizliği gördüğünü söylüyor. Nvidia 30 Ekim 2026 itibarıyla yeni bir Game Ready sürücüsü yayımlamadığı için öneri geçerliliğini koruyor.

S-GAME'in Önerdiği Nvidia Sürücüsü

S-GAME'in CEO'su ve yaratıcı yönetmeni Soulframe Liang, oyunun çıkışından yaklaşık 12 saat önce Steam'de yayımladığı mektubun sonuna ekipten gelen 3 notu ekledi. Son nota göre ekip, Nvidia'nın en son 621.01 sürücüsünde bazı performans dengesizlikleri gözlemledi. Stüdyonun kendi testlerinde en iyi sonucu 6 Ekim 2026 tarihli 617.42 sürümü verdi.

Ekip 617.42'den yeni bir sürücü kuranlara bu sürüme temiz kurulumla dönmelerini öneriyor. Stüdyo kısa süre içinde çıkmasını beklediği bir sonraki Nvidia sürücüsüne kadar oyunculardan 617.42'de kalmalarını istiyor. S-GAME dengesizliğin takılma, çökme ya da kare düşüşü olarak mı ortaya çıktığını açıklamadı. Stüdyonun AMD ve Intel ekran kartları için yaptığı bir uyarı da yok.

İlk Gün Yamasıyla Gelen İyileştirmeler

Mektuptaki ilk not, oyunun çıkışından önce hazırlanan yaklaşık 5 GB'lık ilk gün yamasıyla ilgili. S-GAME'e göre yama, ışın izleme (ray tracing) ve yol izleme (path tracing) performansını önemli ölçüde iyileştiriyor. Işın izleme, ışığın sahnedeki yolunu hesaplayarak gerçekçi yansıma ve gölge üretiyor. Yol izleme ise bunun daha ağır biçimi. Yama bazı hataları da gideriyor. Stüdyo yamanın sürüm numarasını, ayrıntılı notlarını ve 5 GB'ın hangi platform için geçerli olduğunu açıklamadı.

Oyunu ön yüklemeyle indirenlerin ilk açılıştan önce bu güncellemeyi kurması gerekiyor. Ön yükleme yapmayanların indirdiği dosyalar en son sürümü içeriyor. Wccftech'in incelemecisi, RTX 4080 ekran kartında ışın izleme açıkken 60 FPS (saniyede kare) için DLSS'in Performance modunu kullanmak gerektiğini yazmıştı. DLSS, Nvidia'nın yapay zeka destekli görüntü ölçekleme teknolojisi. S-GAME yamanın kare hızına etkisini gösteren bir rakam paylaşmadı.

Mektuptaki ikinci not, ışın izlemeyi açamayacak oyuncuları ilgilendiriyor. Ekip, ışın izleme kapalıyken de mekânların sanat yönetimine uygun görünmesi için oyunun standart görüntüsü üzerinde uzun süre çalıştı. S-GAME oyunu orta ve alt seviye bilgisayarlarda ve el konsollarında kapsamlı biçimde test ettiğini söylüyor. Liang mektubunda oyunun 16:10 oranlı dizüstü ve el konsolu ekranlarını, en-boy oranı 3:1'i aşan ultra geniş monitörleri de desteklediğini yazdı.

Nvidia'nın Oyun İçin Önerdiği Sürücü

Nvidia 621.01'i 21 Ekim 2026'da Phantom Blade Zero ve Call of Duty: Modern Warfare 4 için hazırladığı Game Ready sürücüsü olarak yayımlamıştı. Şirket duyurusunda oyunu en iyi deneyimle oynamak için bu sürücünün kurulmasını öneriyordu. Duyuruda oyunun DLSS 4.5 ve yol izleme desteğini de tanıtıyordu. S-GAME de 26 Ekim 2026'daki Steam duyurusunda oyunculardan sürücülerini en son sürüme güncellemelerini istemişti.

Nvidia 30 Ekim 2026 itibarıyla resmi sürücü listesine 621.01'den yeni bir Game Ready sürücüsü eklemedi. Şirket bunun yerine 621.12 numaralı düzeltme sürücüsünü yayımladı. Bu sürücü, 621.01'e geçen bazı RTX 50 serisi kartlarda video oynatırken görülen donma ya da siyah ekran sorununu gideriyor. S-GAME duyurusunda bu düzeltme sürücüsünden söz etmiyor.

Eski sürücüye dönmek isteyenler NVIDIA App içindeki Drivers bölümünden 617.42'yi seçip kurabiliyor. Sürümü Nvidia'nın sitesindeki arşivden indirenler, stüdyonun önerdiği temiz kurulum için yükleme sırasında Perform a clean installation seçeneğini işaretleyebiliyor. Nvidia'ya göre oyunlardaki gölgelendiriciler (shader) ekran kartına ve sürücü sürümüne özel olarak bilgisayarda derleniyor. Bu yüzden 621.01'den dönen oyuncuların bilgisayarı bu işlemi baştan yapıyor.

Phantom Blade Zero'nun Türkiye Fiyatı

Phantom Blade Zero 29 Ekim 2026'da Türkiye saatiyle 05.00'te PS5 ve PC için çıktı. Oyun PlayStation Store Türkiye'de 2.379 TL, Digital Deluxe Edition 2.849 TL. Steam Türkiye'de standart sürüm 49,99 dolar. Bu da Merkez Bankası'nın 27 Ekim 2026 tarihli dolar kuruyla 2 bin 489 TL'ye denk geliyor. Digital Deluxe Edition 59,99 dolar, yani 2 bin 987 TL.

Oyunda Türkçe dil desteği bulunmuyor. Steam'de ilk gün 720 binin üzerinde eşzamanlı oyuncuya ulaşan oyunu, Steam verisine göre 30 Ekim 2026 öğle saatlerinde 417 binden fazla kişi oynuyordu. Çıkıştan önce oyunun Metacritic'teki 88'lik inceleme puanı ve PC'de ön yükleme için istediği 300 GB boş alan gündeme gelmişti.

Editörün Yorumu

Sürücüyü geri almadan önce aynı bilgisayarda başka hangi oyunların oynandığına bakmak gerekiyor. Nvidia, gölgelendirici derleme bekleyişini ortadan kaldıran Advanced Shader Delivery desteğini Modern Warfare 4'e 621.01 ile getirdi. 617.42'ye dönen bir Call of Duty oyuncusu bu kolaylığı kaybediyor. Phantom Blade Zero'yu sorunsuz oynayanların 621.01'de kalmasını öneririm. Ama stüdyo sorunun hangi donanımlarda çıktığını söylemediği için bu önerinin de bir tahmin olduğunu kabul ediyorum.