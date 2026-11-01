Güney Kore Apple'ı Web'den Ödemeye İzin Vermeye Zorladı

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Güney Kore'nin Kore Medya ve İletişim Komisyonu (KMCC), uygulama içi ödeme kurallarını ihlal ettiğine karar verdiği Apple'a 28 Ekim 2026'da 20,81 milyar won App Store cezası verdi. Google'a da 42,9 milyar won ceza kesen komisyon, 2 şirketten uygulamalarda harici web sitesine ödeme bağlantısı verilmesine 3 ay içinde izin vermesini istedi.

Güney Kore'nin Apple Cezasının Gerekçesi

KMCC kararını, uygulama mağazası işletmecisinin geliştiriciyi belirli bir ödeme yöntemine zorlamasını yasaklayan Telekomünikasyon İşletmeciliği Kanunu hükümlerine dayandırdı. Merkez Bankası'nın 27 Ekim 2026 tarihli won kuruyla Apple'ın cezası 785 milyon 369 bin TL, Google'ınki 1 milyar 619 milyon 46 bin TL ediyor.

Ulusal Meclis'in bu hükümleri 31 Ağustos 2021'de kabul etmesiyle Güney Kore, böyle bir düzenlemeyi yasalaştıran ilk ülke olmuştu. KMCC'nin önceli Kore İletişim Komisyonu (KCC), 2 şirketin ödeme uygulamalarını Ağustos 2022'de incelemeye almıştı. KCC, Ekim 2023'te Apple için 20,5 milyar won ceza öngördüğünü açıklamıştı. Ağustos 2026'da şirketleri dinleyen KMCC ihlali tespit etmiş, cezayı sonraki toplantıya bırakmıştı. Bu karar, yasa değişikliğinden bu yana verilen ilk yaptırım oldu.

Apple'ın Geliştiricilere Çıkardığı Engeller

Komisyona göre Apple ve Google geliştiricilere kendi ödeme sistemleri ve uygulamanın içine kurulan üçüncü taraf bir sistem dışında seçenek bırakmadı. İki şirket harici web sitesi gibi kanallardan ödeme almayı da kısıtladı. Güney Kore'de Haziran 2022'de üçüncü taraf ödemeye kapı açan Apple, bu seçeneği kullanan geliştiriciden de standart %30'luk oranın yalnızca 4 puan altında, %26 komisyon aldı.

KMCC bu oranın ve kendi sistemlerinde sunulan bazı imkânların üçüncü taraf ödemede verilmemesinin geliştiricileri fiilen 2 şirketin ödeme sistemine yönlendirdiğine karar verdi. Apple ayrıca üçüncü taraf ödeme kullanmak isteyen geliştiriciden uygulamanın ayrı bir sürümünü göndermesini şart koştu. Komisyon Google'ın ödeme yöntemine göre fiyat gösterimini kısıtlamasını da ihlal saydı.

Komisyonun bir diğer tespiti, 2 şirketin uygulama incelemelerindeki gecikmelerin nedenini ve incelemenin hangi takvimle ilerleyeceğini geliştiricilere açıkça bildirmemesi oldu. Kararın yalnızca Apple'ı ilgilendiren bölümü, geliştiriciden alınan payın hesaplanma biçimiyle ilgili. Apple Temmuz 2015-Ocak 2023 arasında %30 komisyonu yabancı geliştiricilerin katma değer vergisi (KDV) hariç fiyatından, Koreli geliştiricilerin ise vergi dahil fiyatından hesapladı. KMCC bu farkı ayrımcı ücretlendirme saydı.

Apple'ın Güney Kore'de Yapması Gereken Değişiklikler

KMCC 2 şirketten, geliştiricinin ve kullanıcının harici web sitesine verilen bağlantı dahil ödeme yöntemini serbestçe seçebilmesini istedi. Üçüncü taraf ödemedeki komisyonların makul bir seviyeye çekilmesini isteyen KMCC yeni oranı açıklamadı. Apple ayrı uygulama gönderme şartını kaldıracak ve Koreli ile yabancı geliştiriciler arasındaki komisyon farkının tekrarlanmaması için önlem alacak. İki şirket de inceleme süreçlerini düzeltecek.

Google ödemeyle ilgili kullanıcı deneyimi yönergelerini değiştirecek. İki şirket düzeltme emrinin tebliğinden itibaren 1 ay içinde uygulama planını sunacak, değişiklikleri de 3 ayda tamamlayacak.

Apple karara katılmadığını, Güney Kore'de yaptığı değişikliklerin Telekomünikasyon İşletmeciliği Kanunu'na uygun olduğunu ve Kore yasaları çerçevesinde seçeneklerini değerlendirdiğini bildirdi. Şirketin karara itiraz edip etmeyeceği açıklanmadı. Kararla ilgili üzüntüsünü dile getiren Google da komisyonun, ödeme seçeneklerini genişleten ve geliştiriciden alınan payı düşüren son politika güncellemesini göz ardı ettiğini savundu.

Türkiye'deki App Store Soruşturması

KMCC'nin kararı Güney Kore App Store'unu ve Koreli geliştiricileri kapsıyor. Karar Türkiye'deki kullanıcılar ve geliştiriciler için doğrudan bir değişiklik getirmiyor. Türkiye'de Rekabet Kurulu da 21 Mayıs 2024 tarihli kararla Apple Inc. ve Apple Teknoloji ve Satış Ltd. Şti. hakkında soruşturma açtı.

Rekabet Kurumu'nun duyurusuna göre soruşturmanın konusu iki iddiadan oluşuyor. Bunlar App Store'da alternatif ödeme sistemlerine izin verilmemesi ve geliştiricilerin kullanıcıyı uygulama dışındaki kanallara yönlendirmesinin engellenmesi. Kurum, soruşturma açılmasının ihlal ya da ceza anlamına gelmediğini de vurguladı.

Rekabet Kurulu, 7 Ağustos 2025 tarihli toplantısında Google Play'in ödeme hizmetleri hakkında da soruşturma başlattı. Bu soruşturma, Google Play Faturalandırma zorunluluğunu ve geliştiricilerin kullanıcıyı alternatif ödeme yöntemleri hakkında bilgilendirmesinin engellenmesini konu alıyor.

Apple benzer kurallar nedeniyle başka pazarlarda da yaptırımla karşılaştı. Avrupa Komisyonu 23 Nisan 2025'te Apple'a para cezası verdi. Komisyona göre Apple, geliştiricilerin kullanıcıyı App Store dışındaki tekliflere yönlendirmesini engelleyerek Dijital Piyasalar Yasası'nı (DMA) ihlal etti. Şirket daha sonra DMA'nın kaldırılmasını ya da yeniden düzenlenmesini istedi. ABD Yüksek Mahkemesi de Epic Games davasında Apple'ın, Fortnite'ın App Store'a dönüşünün yolunu açan itaatsizlik kararına yaptığı başvuruyu 30 Haziran 2026'da incelemeye aldı.

Editörün Yorumu

Bence kararın ağırlığı 20,81 milyar wonluk cezada değil, Apple'ın 1 ay içinde sunacağı planda. KMCC üçüncü taraf ödeme için bir oran belirlemediğinden Apple'ın web sitesindeki satışlardan da yüksek pay istemesinin önü kapanmış değil. Yine de Kore planı, Rekabet Kurulu'ndaki dosyada nasıl bir çözümün masaya gelebileceğini Türkiye'deki geliştiricilere gösterecek ilk örnek olabilir.