Toyota'dan Yüzde 15 Daha Az Yakan Hibrit Motor

Toyota, 4 silindirli 1.5 litre benzinli üniteyi merkeze alan yeni hibrit motor sistemini 28 Ekim 2026'da Avrupa biriminin Brüksel'den yayımladığı bültenle duyurdu. Şirket yeni sistemle yakıt verimliliğinde %15'ten fazla iyileşme hedefliyor. Şirket, sistemi ilk kullanacak model ve Türkiye üretimi konusunda bilgi vermedi.

Yeni 1.5 Litre Motorun Yerini Alacağı Üniteler

Toyota Motor Europe'un bültenine göre şirket yeni motor ailesini mevcut bir motoru uyarlayarak değil, baştan elektrifikasyon düşünülerek tasarlanan modüler bir yapı olarak kurdu. Şirket motoru, hibrit sistemi ve güç elektroniğini tek bir bütün olarak birlikte geliştirdiğini söylüyor. Ailede atmosferik ve turbo olmak üzere 2 sürüm bulunuyor.

Atmosferik 1.5 litre, Toyota'nın hibrit sistemlerinde 1.8 litre motor ile 3 silindirli 1.5 litre motorun karşıladığı performans aralığını üstlenecek. Türkiye'de satılan Corolla Hybrid de 1.8 litre hibrit sistemle sunuluyor. Toyota bültende güç değerlerini vermedi. Alman Edison ve ABD'li Motor1, turbo sürümün 2.5 litre atmosferik motorlarla aynı gücü hedeflediğini yazıyor.

Toyota yeni motor ailesini ilk kez 28 Mayıs 2024'te Tokyo'da Mazda ve Subaru ile düzenlediği ortak etkinlikte göstermişti. Yeni bülten, motorun çevresine kurulan hibrit sistemin ve platformun ayrıntılarını içeriyor. Benzinli motorlardan vazgeçmeyeceğini Mart 2026'da açıklayan Toyota, yeni sistemle bu çizgiyi sürdürüyor.

Yakıt Tasarrufunun Kaynakları

Toyota yakıt verimliliğindeki %15'ten fazla iyileşmeyi daha düşük mekanik sürtünmeye, iyileştirilmiş ısı yönetimine, azaltılmış elektrik kayıplarına ve daha az hava direncine bağlıyor. Bülten karşılaştırma tabanını açıkça yazmıyor. Edison oranı Toyota'nın satıştaki modelleriyle kıyaslıyor. Toyota sistemi yenilenebilir ve karbon nötr yakıtlarla da çalışacak şekilde geliştiriyor.

Yeni sistemde elektrik motorları, güç kontrol üniteleri (PCU) ve invertörler daha hafif ve kompakt hale geliyor. Toyota GB'nin bültenine göre şirket güç elektroniğinde kendi geliştirdiği silisyum karbür (SiC) yarı iletkenleri kullanıyor. Yüksekliği azaltılan motor ve hibrit paketi de daha alçak bir kaput ve daha dinamik gövde oranları sağlıyor.

Elektrikli ve Hibrit Modeller İçin Ortak Platform

Toyota yeni hibrit sistemi, özel bir ad vermediği ve "multi-pathway" (çok yollu) diye tanımladığı platformlar için hazırlıyor. Şirket platformu önce batarya elektrikli (BEV) modellerin performansından ödün vermeyecek şekilde tasarlıyor. Hibrit (HEV) ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) sürümler de otomobilin siluetini, iç hacmini ve kabiliyetlerini değiştirmeden aynı temel mimariye yerleşebiliyor.

Ortak mimariyle Toyota, BEV, PHEV ve HEV yatırımlarını daha yüksek bir toplam üretim hacmine yaymayı ve fabrikalarda güç aktarma karışımını talebe göre ayarlamayı hedefliyor. Şirket yeni motor ve hibrit teknolojilerinin başka üreticilere satışını önümüzdeki yıllarda artırmayı planladığını da belirtiyor. Bültende bu satışlar için bir hedef rakam bulunmuyor.

Yeni Sistemin Corolla ve Türkiye Üretimine Etkisi

Toyota yeni hibrit sistemi kullanacak ilk modelin adını, çıkış tarihini ve üretim yerini bültende belirtmedi. İngiliz Auto Express, 2028'de HEV, PHEV ve BEV seçenekleriyle gelmesini beklediği konsepti Japan Mobility Show 2025'te gösterilen yeni nesil Corolla'da bu motorun temel teknoloji olacağını öngörüyor. Fransız Journal de l'Automobile de kendi kaynaklarına dayanarak yeni sistemin 2028'den itibaren kullanılacağını yazıyor. Toyota bu beklentiyi doğrulamadı.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya'daki fabrikasında Corolla Sedan'ı C-HR ile birlikte üretiyor. Kasım 2023'te yeni C-HR ile hibrit üretim üssüne dönüşen fabrikadan C-HR'ın şarj edilebilir sürümü de çıkıyor. Toyota, yeni motorun Türkiye'deki üretime etkisine dair bir açıklama yapmadı. Yeni sistem bir modele bağlanmadığı için Türkiye fiyatı ve satış tarihi de belli değil.

Editörün Yorumu

Motor hacimlerinin ve silindir sayılarının küçüldüğü bir dönemde 3 silindirden 4 silindire dönmek, Toyota'nın yakıt tasarrufu kadar sürüş konforunu da önemsediğini gösteriyor diye düşünüyorum. Öte yandan %15'lik hedefin hangi modele göre hesaplandığı bilinmeden bu oranı aylık yakıt faturasına çevirmek mümkün değil. Hibrit bir Corolla almayı düşünen birinin, çıkış tarihi kesinleşmemiş bu motoru beklemek yerine kararını satıştaki 1.8 hibridin fiyatına göre vermesini öneririm.