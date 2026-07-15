8.000 mAh Bataryalı Android Telefon Tanıtıldı! Bütçe Dostu Fiyatı Var

Realme, Narzo serisinin mevcut modellerinin arasına yeni bir model daha ekledi. Narzo 100x 5G olarak adlandırıaln akıllı telefon, yüksek batarya kapasitesi ile uzun bir kullanım süresi sunarken bu süre zarfında ısınma sorunu yaşanmaması için soğutma sistemi içeriyor.

Realme Narzo 100x 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.8 inç

6.8 inç Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel

720 x 1570 piksel Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 144 Hz

144 Hz Dokunmatik Örnekleme Hızı: 180 Hz

180 Hz Ekran Parlaklığı: 1200 nit maksimum parlaklık

1200 nit maksimum parlaklık Ekran Koruması: Panda Glass teknolojisi

Panda Glass teknolojisi İşlemci: Dimensity 6300

Dimensity 6300 GPU: Arm Mali-G57 MC2

Arm Mali-G57 MC2 Soğutma Sistemi: Mevcut

Mevcut RAM: 4 GB veya 6 GB LPDDR4X RAM seçenekleri

4 GB veya 6 GB LPDDR4X RAM seçenekleri Depolama Alanı: 64 GB, 128 GB ya da 256 GB (UFS 2.2) (microSD desteği ile 2 TB'a kadar)

64 GB, 128 GB ya da 256 GB (UFS 2.2) (microSD desteği ile 2 TB'a kadar) İşletim Sistemi ve Arayüz: Android 16 tabanlı realme UI 7.0

Android 16 tabanlı realme UI 7.0 Yapay Zeka Özellikleri: Gemini Live, not asistanı ve yapay zeka destekli silgi

Gemini Live, not asistanı ve yapay zeka destekli silgi Batarya Kapasitesi: 8000 mAh

8000 mAh Hızlı Şarj: 45W (Yaklaşık 33 dakikada yüzde 0'dan 50'ye dolum) ve 13.5 W kablolu ters şarj

45W (Yaklaşık 33 dakikada yüzde 0'dan 50'ye dolum) ve 13.5 W kablolu ters şarj Arka Kamera: 50 MP ana kamera (f/1.8 diyafram açıklığı, LED flaş, 1080p çözünürlükte 30 fps video kaydı)

50 MP ana kamera (f/1.8 diyafram açıklığı, LED flaş, 1080p çözünürlükte 30 fps video kaydı) Ön Kamera: 8 MP (f/2.0 diyafram açıklığı, 1080p çözünürlükte 30 fps video kaydı)

8 MP (f/2.0 diyafram açıklığı, 1080p çözünürlükte 30 fps video kaydı) Güvenlik: Yan tarafa entegre edilmiş parmak izi okuyucu

Yan tarafa entegre edilmiş parmak izi okuyucu Dayanıklılık: IP65 (Toz ve suya karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklılık)

IP65 (Toz ve suya karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklılık) Bağlantı Özellikleri: 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ve USB Type-C 2.0 portu

5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ve USB Type-C 2.0 portu Boyutlar: 166.47 mm x 78.2 mm x 8.88 mm

166.47 mm x 78.2 mm x 8.88 mm Ağırlık: 224 gram

Realme Narzo 100x 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

Realme Narzo 100x 5G, 6,8 inçlik bir ekranla birlikte geliyor. 720 x 1570 piksel çözünürlük sunuyor. Boyutuna göre biraz düşük çözünürlüğe sahip olduğu söylenebilir ama IPS LCD ekran üzerinde 144Hz yenileme hızı sunuyor. Bu da telefonda gezinirken ya da oyun oynarken epey akıcı bir deneyim elde edeceğiniz anlamına geliyor. Ayrıca 180Hz dokunmatik örnekleme hızı da ekrana dokunduğunuzda hızlıca tepki vermesini sağlayacaktır.

Dışarıda da beklentileri karşılayan bir model olduğunu söylemek yanlış sayılmaz. 1200 nit maksimum parlaklık değerine ulaşan cihaz, yaz güneşinde ekranı net şekilde görmenize olanak tanıyor. Bu arada gün içinde yaşanabilecek küçük çaplı duvara çarpma ya da anahtarla temas etmesi gibi durumlara karşı dayanıklı olması için Panda Glass ekran koruma teknolojisi kullanıldı.

Realme Narzo 100x 5G'de Hangi İşlemci Var?

Telefonda daha önce Samsung Galaxy A07 5G ve iQOO Z11 Lite 5G Dimensity 6300 işlemcisi mevcut. Battle royale türünde dünyanın en popüler mobil oyunu olan PUBG Mobile'da (en düşük grafik ayarlarıyla) ortalama olarak 60 FPS alabiliyorsunuz. Özellikle Call of Duty serisini oynamaktan büyük keyif alanların favori mobil oyunu Call of Duty Mobile'da ise yüksek grafik ayarlarında 40 FPS veriyor.

Realme Narzo 100x 5G'nin Batarya Kapasitesi Nedir?

Cihaz, 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Ayrıca 45W hızlı şarj desteği sunuyor. Realme'ye göre yaklaşık 33 dakikada yüzde 0 seviyesinden 50 seviyesine geliyor. İş ve benzeri sebeplerden ötürü gün boyu dışarıda olan ve sürekli gezenler için oldukça büyük avantaj olduğu söylenebilir. Sabah evden tam şarjla çıksanız bile tüm günü rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Bu arada Realme Narzo 90x'te 7.000 mAh'lik batarya olduğunu göz önüne alırsak yeni modelin kapasitesinde ciddi bir artış olduğunu söyleyebiliriz.

Realme Narzo 100x 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Realme Narzo 100x'in henüz Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili bir açıklamada bulunulmadı fakat bununla ilgili tahminde bulunabiliriz. Bilindiği üzere şu an Realme C75 başta olmak üzere Realme'nin birçok telefonu Türkiye'de satışta ama gelgelelim, bunların arasında Narzo 90x yok. O yüzden Narzo 100x'in de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimali düşük görünüyor.

Realme Narzo 100x 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

Realme Narzo 100x 5G, üç farklı sürümle geliyor. 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunan sürüm için 20.999 rupi (10 bin 259 TL), 6 GB RAM ve 128 GB depolama sunan versiyonu için 22.999 rupi (11 bin 236 TL), 6 GB RAM ve 256 GB depolama sunan sürümü içinse 24.999 rupi (12 bin 213 TL) fiyat etiketi belirlendi. Eğer Türkiye'de satışa sunulursa vergilerle birlikte nihai fiyat 19 bin TL civarında olabilir.

Editörün Yorumu

Şahsen bir akıllı telefon satın alınırken en çok dikkat ettiğim unsurların başında batarya kapasitesi gelir. Realme Narzo 100x'te ise 8.000 mAh'lik dev bir batarya bulunuyor. Benim gibi gün içinde sadece sosyal medyaya göz atma gibi amaçlarla telefon kullananlar için iki güne kadar pil ömrü sunacaktır. Ayrıca pek çok popüler mobil oyunu sorunsuz oynatacaktır. Bütçe dostu olması da bir diğer artı. Uygun fiyatlı ve ideal özelliklere sahip olanlar tarafından tercih edilebilir.