Oyuncular Üzgün! Yeni Dying Light Oyunu Bu Platformlara Çıkmayacak

Techland, yakın bir zaman önce Dying Light: The Beast için yaptığı duyuru ile oyunun eski nesil konsollar için de çıkıp çıkmayacağına açıklık getirdi. Bu gelişmenin yaşanacağı aslında uzun zamandır bekleniyordu. Ne var ki bu kadar geç duyurulması merak konusu oldu. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Dying Light: The Beast, geçtiğimiz yıl içerisinde oyuncular ile buluşmuştu. PC, PlayStation 5 ve Xbox Series için geliştirilmiş olan oyun, bildiğiniz gibi Dying Light 2: Stay Human için bir genişleme paketi olarak doğmuş, ama kapsamı dolayısı ile bir nevi Dying Light 3 olarak anılmaya başlanmıştı.

Dying Light: The Beast İçin Üzen Açıklama: Eski Nesil Konsollara Gelmiyor

Geçtiğimiz aylarda ise ortaya çıkan birtakım söylentiler ile PlayStation 4 ve Xbox One için de çıkabileceği düşünülmeye başlanmıştı. Ne var ki Techland, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile bu söylentilerin boşa çıktığını ilan etti.

Polonya menşeli stüdyo, Dying Light: The Beast'in mevcut nesildeki donanımın avantajından yararlanacak şekilde sıfırdan inşa edildiğini söylüyor. Açık dünyası, gelişmiş görselliği, akıcı çatışması ve seyahat sistemi dolayısı ile bir önceki nesil konsolların sağlayamadığı işleme gücü ve belleğe ihtiyaç duyuyormuş.

Geliştirilme sürecinde aşama kaydedilir iken PlayStation 4 ve Xbox One için de satışa sunabilmek için pek çok şeyden feragat etmeleri gerekecekmiş. Bunun da hedeflenen vizyondan sapma anlamına geleceği için, en iyi deneyimi sunma hedefi ile sadece mevcut nesle odaklanılmış.

After careful consideration, we have made the difficult decision that Dying Light: The Beast will no longer be released on PlayStation 4 and Xbox One.



Dying Light: The Beast was built from the ground up to take full advantage of current-generation hardware. Its open world,… — Dying Light (@DyingLightGame) July 14, 2026

Oyunun Eylül ayında çıktığı göz önünde bulundurulacak olursa, PlayStation 4 ve Xbox One versiyonlarının gelmeyecek oluşuna dair genel bir beklenti oluşmuştu. Ne var ki resmi açıklamanın neden bu kadar zaman aldığı da kafalarda soru işareti oluştu. Bilhassa da Techland'in açıklaması düşünülürse, hayli geç kalmış bir açıklama olduğu söylenebilir.

Editörün Yorumu

Oyuncuların oyunlara her platformda erişebilmesi elbette güzel bir şey. Güncel oyunların sahibi olduğum platformda da gelmesini her daim isterim. Ancak gelişen teknoloji ile oyunların da geliştiğini düşünecek olursak, bir noktada eski neslin de geride bırakılması gerekiyor. Techland'in bu konuda verdiği kararı doğru buluyorum. Yani bir oyunun teknik açıdan, selefleri ile karşılaştırıldığında farkını ortaya koyabilmesi için bazı şeylerden feragat etmesi gerekiyor. Bu konuda yapılabilecek bir şey ne yazık ki yok.