Samsung'un Aşırı Güçlü Amiral Gemisi Tableti Ortaya Çıktı! 12 GB RAM'i Var

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Samsung'un çok yakında kullanıcıların beğenisine sunacağı Galaxy Tab S12 serisiyle ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Daha önce tanıtım tarihi ortaya çıkan Galaxy Tab S12 Ultra son olarak önemli bir sertifika aldı. Peki bu gelişme ne anlama geliyor? İşte merak edilen detaylar!

Galaxy Tab S12 Ultra'nın BIS Sertifikası Alması Ne Anlama Geliyor?

Galaxy Tab S12 Ultra kısa süre önce SM-X940 ve SM-X946B model numaralarıyla BIS sertifikası aldı. Bu gelişme maalesef tabletin herhangi bir teknik özelliğini doğrulamıyor. Ancak söz konusu model numaralarının sırasıyla cihazın Wi-Fi ve 5G sürümlerine işaret ettiğini söyleyebiliriz.

Burada ufak bir karşılaştırma yapacak olursak, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Galaxy Tab S11 Ultra'nın Wi-Fi versiyonu SM-X930, 5G sürümü ise SM-X936B model numarasına sahipti. Buradan yeni tabletin de bir önceki nesil gibi Wi-Fi ve 5G versiyonlarına sahip olacağı anlamını çıkarabiliriz.

Galaxy Tab S12 Ultra Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 14.6 inç OLED

Yenileme Hızı: 120Hz değerine kadar değişken

İşlemci: 3nm MediaTek Dimensity 9500

RAM: 12 GB

Dahili Depolama: En az 256 GB

Depolama Genişletme: microSDXC kart yuvası

Ön Kamera: 4K video kaydedebilen 12 MP

Ön Kamera Tasarımı: Ekranda delikli kesim

Batarya: Belli Değil

İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı One UI 9.0

İşletim Sistemi Yükseltmesi: Android 24 sürümüne kadar yedi nesil

Güvenlik Güncellemesi: Yedi yıla kadar

Parmak İzi Okuyucu: Ekran altı

S Pen: Destekleniyor

Dayanıklılık: Su ve toza karşı IP68

Hoparlör: Dolby Atmos özellikli dörtlü hoparlör

Wi-Fi: Wi-Fi 7

Bluetooth: Bluetooth 6.0

Bağlantı Noktası: USB 3.2 Type-C

Galaxy Tab S12 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'dan şu ana kadar Galaxy Tab S12 Ultra'nın tanıtım tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi. Ancak daha önce ortaya çıkan bilgiler tabletin bu yılın eylül ayında tanıtılacağı şeklinde. Galaxy Tab S11 Ultra da geçen yılın eylül ayında kullanıcıların karşısına çıkmıştı. Yani yeni model de çok yüksek ihtimalle bir önceki neslin tanıtım takvimini benimseyecek.

Galaxy Tab S12 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung uzun yıllardır amiral gemisi tabletlerini Türkiye'ye getiriyor. Hatta Galaxy Tab S11 serisi de ülkemizde satışta. Bu kapsamda Galaxy Tab S12 Ultra'nın da tanıtımından sonra Türkiye'de satışa çıkması ihtimaller dahilinde diyebiliriz. Tabii yine de Güney Koreli markanın açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Galaxy Tab S12 Ultra Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy Tab S11 Ultra ülkemzide çeşitli e-ticaret platformlarında 43.000 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Galaxy Tab S12 Ultra daha güçlü özelliklere sahip olacağından 45.999 TL gibi bir başlangıç fiyatına sahip olabilir.

Editörün Yorumu

Galaxy Tab S12 Ultra'nın dizi/film izleyen ve mobil oyun oynayan kullanıcılar için fazlasıyla ideal olacağını düşünüyorum. Tablet bu tür işlemleri başarıyla gerçekleştirebilecek yetenekli bir işlemciye sahip olacak. Aynı zamanda ekranı da gayet iyi olacak demek mümkün.